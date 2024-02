Anteprima Settimanale di Un Posto al Sole: Dal 4 all’8 marzo 2024

Un tuffo nel mondo delle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 4 all’8 marzo 2024 su Rai 3. La stagione 28 continua a regalare emozioni e colpi di scena in un intreccio di storie appassionanti che coinvolgono i protagonisti della celebre soap opera italiana. Scopriamo cosa ci riserva la programmazione della prossima settimana, tra relazioni complicate, gelosie, segreti e nuovi legami che si creano.

Episodi 6396-6397: Martedì 4 e Mercoledì 5 marzo 2024

Marina e Ida: Drammi Familiari

Nel primo episodio della settimana, Marina si confronta con il desiderio di maternità, mentre Ida affronta la notizia del padre malato, mantenendo distanza anche dal fidanzato Diego. Nel secondo episodio, la vacanza di Niko e le gelosie di Manuela si intrecciano, mentre Roberto e Marina continuano a preoccuparsi per Ida. Le dinamiche familiari si fanno sempre più complesse, rivelando segreti e conflitti che influenzeranno il destino dei personaggi.

Episodi 6398-6400: Giovedì 6 e Venerdì 8 marzo 2024

Scelte e Conflitti

Rosa prende una decisione decisiva che cambierà il corso della sua vita, mentre Niko si trova al centro di un triangolo amoroso inaspettato. Filippo e Serena devono affrontare le difficoltà di sua figlia Irene, tra opinioni contrastanti e discordie familiari. La convivenza di Alberto e Clara rivela vecchi fantasmi e tentazioni, mentre Mariella e Guido si scontrano in una guerra domestica. In parallelo, Clara deve fare i conti con i suoi sentimenti confusi di fronte alle conseguenze del suo trasferimento. Le vicende si intrecciano in un intreccio emotivo che coinvolge i cuori e le menti dei protagonisti di Un Posto al Sole.