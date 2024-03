Anticipazioni Terra Amara puntata di domani: Vicende amorose e intrighi nella soap turca

Nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 6 marzo, i protagonisti si preparano per la gara d’appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all’esercito turco. Betül svela ad Abdülkadir la cifra che Çolak intende offrire per vincere l’appalto, mentre Abdülkadir si rende conto di provare dei sentimenti per Betül e condivide l’informazione con Hakan, suggerendo a Züleyha di presentare un’offerta leggermente più bassa.

Il mistero svelato: Terra Amara streaming su Mediaset Infinity

Se ti stai chiedendo dove guardare la puntata di domani di Terra Amara in streaming, la risposta è Mediaset Infinity. La piattaforma, gratuita e targata Mediaset, ti permette di accedere ai contenuti creando un account con dati anagrafici e altri dettagli essenziali, anche tramite un profilo social.

La replica imperdibile: Terra Amara su Mediaset Infinity

In attesa della replica di domani, ricorda che Terra Amara è disponibile su Mediaset Infinity per recuperare i programmi on demand. La soap turca offre la possibilità di rivedere gli episodi in qualsiasi momento, quasi come una “replica”. Inoltre, La5 trasmette la replica giornaliera con episodi passati, mentre la domenica mattina propone le puntate della settimana su Canale 5.