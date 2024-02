Anticipazioni Un Posto al Sole: Vicende amorose e colpi di scena in arrivo

Panoramica della soap opera italiana

Un Posto al Sole è la celebre soap opera italiana che continua a rapire l’attenzione del pubblico con le sue intriganti vicende e le storie d’amore che si intrecciano tra i personaggi del Palazzo Palladini. Tra colpi di scena e momenti commoventi, la serie televisiva mantiene alta la suspense con episodi sempre ricchi di emozioni. In onda su Rai 3 e disponibile in streaming su RaiPlay, gli episodi della settimana dal 26 febbraio al 1° marzo 2024 promettono sorprese e momenti indimenticabili per i fan della serie.

Raffaele e l’ignaro coinvolgimento di Rosa

Nell’episodio in onda giovedì 29 febbraio 2024, Raffaele si prepara per un viaggio in Trentino, ma prima deve trovare qualcuno che lo sostituisca al lavoro al Palazzo Palladini. Chiede aiuto a Rosa, ignaro dei problemi che la donna sta affrontando. Nel frattempo, Clara si prepara a tornare da Alberto insieme a Federico, mentre Silvia e Michele vedono riaffiorare i vecchi sentimenti, mai veramente sopiti. Giancarlo inizia a pensare che forse è meglio se il giornalista esca definitivamente dalla vita della fidanzata. Mariella, invece, è determinata a far fronte alla pigrizia di Guido in casa.

Opportunità di rivedere gli episodi su RaiPlay

Se hai perso l’episodio di stasera di Un Posto al Sole, non preoccuparti. Su RaiPlay è possibile recuperare e rivedere in replica le puntate della soap opera, per non perdere neanche un dettaglio delle vicende che coinvolgono i personaggi del Palazzo Palladini. RaiPlay offre la possibilità di accedere alla programmazione della Rai in qualsiasi momento, in modo facile e veloce. Registrati al servizio tramite social o e-mail e immergiti nelle emozionanti storie di Un Posto al Sole, disponibili in replica per i fan della serie.