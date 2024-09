Antonella Mosetti chiarisce il presunto flirt con Niccolò Bettarini: “Non è mai esistito”

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le recenti notizie riguardanti un presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, hanno sollevato un’ondata di interesse tra gli appassionati di gossip. Tuttavia, Mosetti ha categoricamente smentito qualsiasi collegamento romantico tra i due, affermando che la differenza di età è troppo sostanziale per considerare una relazione.

Il chiarimento di Mosetti

L’incontro in Sardegna

In un’intervista rilasciata a “Storie di donne al bivio”, Antonella Mosetti ha voluto fare chiarezza sulle voci infondate che la volevano legata a Niccolò Bettarini. L’ex ragazza del programma “Non è la Rai” ha spiegato che i due si sono incontrati in Sardegna, dove hanno condiviso gli stessi ambienti sociali. “Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie, ed è da lì che sono nate le speculazioni”, ha rivelato Mosetti. Secondo la sua versione, tra loro ci sarebbe stato solo un bacio sulla guancia, un gesto di semplice amicizia che è stato travisato.

Niccolò, definito da Mosetti un “ragazzo bellissimo e intelligente”, non sembra aver mai attirato l’attenzione romantica della showgirl. Lei ha chiarito: “A chi non piacerebbe un ragazzo come lui? Tuttavia, tra me e lui ci sono troppi anni di differenza”. Questo chiarimento è arrivato in un momento in cui i tabloid iniziavano a insinuare che l’ex di Bettarini potesse aver trovato interesse anche nei confronti del giovane.

L’età e le preferenze amorose di Mosetti

Un amore giovane ma con dei limiti

Nonostante Antonella Mosetti apprezzi gli uomini più giovani, la differenza di età con Niccolò Bettarini è stata un fattore determinante nella sua decisione di non intraprendere una relazione con lui. A 49 anni, la showgirl ha affermato: “Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso, ma oggi non potrei mai starmene con uno che ha l’età di mia figlia”. Questo aspetto manifesta chiaramente i confini che Mosetti si prefigge nel campo delle relazioni.

La preferenza per uomini più giovani è un tema che Mosetti ha affrontato senza timori. Tuttavia, ha messo in chiaro che l’età di un potenziale partner è un criterio che non può essere ignorato. Anzi, essa continua a esplorare diverse dinamiche relazionali, ma sempre tenendo presente i valori e le esperienze che una relazione sana richiede.

L’amore per un uomo francese e la scelta di OnlyFans

Una storia complicata e una scelta audace

Oltre ai chiarimenti riguardo a Niccolò Bettarini, Antonella Mosetti ha rivelato di essere innamorata di un uomo francese. Questa relazione, tuttavia, si caratterizza per le sue complicazioni. “Per lui sarei disposta ad andarmene dall’Italia”, ha affermato con passione, dimostrando la serietà dei suoi sentimenti. Nonostante le difficoltà, Mosetti si dice convinta della sua scelta e aperta a nuove avventure.

Inoltre, la showgirl ha discusso della sua decisione di approdare su OnlyFans, una piattaforma controversa che ha attirato l’attenzione di molte celebrity. Mosetti è stata tra le prime a farlo in Italia e ha giustificato la sua scelta con un’ottica di controllo sulle proprie immagini, stanca di vedere i propri contenuti rubati e sfruttati senza alcun compenso. “Faccio nudo, ma mi sono messa dei limiti”, ha dichiarato, rifiutandosi di accettare proposte di contenuti espliciti che la ponessero in una posizione inaccettabile.

Con una carriera sempre in evoluzione, Antonella Mosetti dimostra di essere una donna che vive la propria vita sotto i riflettori e che, nonostante le insistenti voci di gossip, continua a rimanere fedele ai propri valori e alle proprie scelte personali.