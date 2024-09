Approvato mirikizumab: una nuova speranza per i pazienti con colite ulcerosa in Italia

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente approvato la rimborsabilità di mirikizumab, un innovativo farmaco per il trattamento della colite ulcerosa attiva da moderata a grave negli adulti. Questa notizia rappresenta un’importante svolta per circa 150mila italiani che convivono con questa condizione infiammatoria, migliorando le opzioni terapeutiche disponibili. Mirikizumab è l’unico farmaco attualmente rimborsato in Italia in grado di colpire selettivamente la subunità p19 dell’interleuchina-23, un elemento chiave nell’infiammazione associata alla colite ulcerosa.

colite ulcerosa: una malattia in crescita in Italia

La diffusione della patologia

La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che colpisce un numero significativo di persone in Italia. Secondo le stime, circa 150mila individui sono affetti da questa patologia, con oltre 4mila nuove diagnosi registrate annualmente, in particolare tra i giovani adulti. I sintomi di questa malattia possono essere debilitanti e comprendono diarrea, sanguinamento rettale e forti urgenze intestinali, i quali incidono profondamente sulla qualità della vita.

L’impatto della malattia sulla vita quotidiana

La Cu non è solo una condizione fisica; rappresenta anche un grande onere psicologico. Le persone affette devono spesso affrontare il disagio associato a sintomi persistenti, che possono limitare la loro vita sociale e professionale. Il professor Alessandro Armuzzi, dell’Istituto clinico Humanitas, sottolinea come i pazienti inizialmente diagnosticati con forme lievi possano sviluppare complicazioni più gravi, richiedendo nuove opzioni terapeutiche per affrontare i sintomi penetranti e urgenti della Cu.

mirikizumab: un nuovo meccanismo d’azione

Come funziona il farmaco

Mirikizumab si distingue per il suo meccanismo d’azione innovativo, progettato per mirare specificamente alla subunità p19 dell’interleuchina-23. Questo approccio permette una risposta clinica che va oltre le terapie precedenti, inclusi i farmaci biologici e gli inibitori delle chinasi. Secondo i risultati ottenuti dal programma di studi clinici denominato Lucent, dopo 12 settimane di trattamento con mirikizumab, oltre il 63% dei pazienti ha mostrato una risposta clinica significativa e quasi un quarto ha raggiunto la remissione clinica, dati decisamente superiori rispetto a chi aveva ricevuto un placebo.

Efficacia sul lungo termine

Una delle promesse di mirikizumab è la capacità di mantenere l’efficacia nel tempo. Tra i pazienti che hanno raggiunto la remissione clinica dopo 12 settimane, circa il 63,6% ha continuato a beneficiare di questo stato dopo un anno di trattamento continuo. La riduzione della necessità di steroidi nei pazienti in remissione è un ulteriore indicatore positivo della sostenibilità di questo trattamento.

Miglioramento della qualità della vita con mirikizumab

Sintomi alleviati e impatto psicologico

Il professor Massimo Claudio Fantini ha evidenziato come mirikizumab non solo contribuisca al miglioramento clinico nei pazienti, ma incida anche positivamente su sintomi come sanguinamento rettale e la frequenza evacuativa. Questo risultato è particolarmente significativo per coloro che sperimentano anche urgenza intestinale, sintomo che genera notevole ansia e impatto sociale. L’impressione che questo farmaco possa alleviare il dolore fisico e ridurre il disagio psicologico è, quindi, un vantaggio considerevole per i pazienti.

Necessità di un focus sull’urgenza intestinale

L’urgenza intestinale è un aspetto centrale della qualità della vita nei pazienti affetti da colite ulcerosa. L’American College of Gastroenterology ha riconosciuto questa problematica come prioritaria, affermando l’importanza di adottare strategie terapeutiche efficaci. La pazienza e la stabilità emotiva nella vita quotidiana delle persone affette da Cu sono componenti vitali che mirikizumab sembra poter migliorare significativamente.

L’impegno di Lilly nella lotta contro la colite ulcerosa

Innovazione nella ricerca terapeutica

Veronica Rogai, rappresentante di Lilly, ha sottolineato come l’azienda stia continuamente investendo in innovazioni per rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. L’approvazione di mirikizumab segna un passo importante per Lilly e per i pazienti in cerca di soluzioni terapeutiche efficaci e mirate.

Collaborazione con la comunità scientifica

Lilly ha espresso il suo desiderio di collaborare con la comunità scientifica e le associazioni dedicate alla colite ulcerosa per garantire che i pazienti possano beneficiare delle potenzialità di questo nuovo farmaco. Attraverso progetti di ricerca e incontri, l’obiettivo rimane quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti, fornendo strumentazioni appropriate per gestire una condizione spesso invisibile ma estremamente invalidante.