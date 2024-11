Ariccia, Palazzo Chigi: dal 7 dicembre in esposizione “Bernini e la pittura del ‘600. Opere dalla Collezione Koelliker”

Ultimo aggiornamento il 18 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Dal 7 dicembre 2024 al 18 maggio 2025, Palazzo Chigi ad Ariccia ospiterà la mostra “Bernini e la pittura del ‘600. Dipinti dalla Collezione Koelliker”. Questa esposizione, unica nel suo genere, svela il lato meno conosciuto di Giovan Lorenzo Bernini, celebrando il suo contributo alla pittura attraverso opere provenienti da una delle più prestigiose collezioni private d’arte italiana.Giovan Lorenzo Bernini: un genio poliedrico

Conosciuto soprattutto per le sue straordinarie sculture e le innovazioni in campo architettonico, Giovan Lorenzo Bernini fu anche un abile pittore. La mostra, curata da Francesco Petrucci, Conservatore di Palazzo Chigi e esperto del Barocco romano, offre un omaggio alla sua produzione pittorica. Tra i pezzi esposti spiccano opere come l’Autoritratto mentre disegna, il Ritratto del poeta Virginio Cesarini, un suggestivo Levantino sdraiato e un Cristo alla colonna influenzato dallo stile di Tiziano.

Il Barocco romano tra arte sacra e ritratti

L’esposizione non si limita alle opere di Bernini, ma presenta anche una selezione di capolavori di altri grandi artisti del Barocco romano. Tra le opere in mostra:

Sansone che sbrana il leone di Giovanni Lanfranco

di Giovanni Lanfranco Il battesimo di Cristo di Pietro da Cortona

di Pietro da Cortona Venere con il pomo d’oro di Andrea Sacchi, dalla collezione Chigi

di Andrea Sacchi, dalla collezione Chigi Eraclito e Democrito di Giovanni Domenico Cerrini, mai esposto al pubblico prima d’ora

Particolarmente affascinanti sono i dipinti che raffigurano banchetti culminati in tragedia, come Il convito di Assalonne di Niccolò Tornioli e Alessandro Magno uccide Clito di Mattia Preti.

Una panoramica sugli artisti del XVII secolo

La mostra accoglie anche ritratti di specialisti del periodo, tra cui Carlo Maratta, Giuseppe Passeri, Giovan Battista Gaulli, detto “il Baciccio,” e Jacob Ferdinand Voet. Accanto a questi, opere di Pier Francesco Mola, Bernardino Mei e altri maestri completano un percorso espositivo che abbraccia il cuore del XVII secolo.

Dettagli pratici per i visitatori

Orari e prezzi

Orari di apertura : Dal 7 dicembre al 29 marzo: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 Dal 30 marzo al 18 maggio: 10:00 – 13:00 e 15:30 – 18:30

: Biglietti : Intero: €10,00 Ridotto: €7,00 Scolaresche: €5,00

:

Un omaggio al genio del Barocco

La mostra “Bernini e la pittura del ‘600” rappresenta un’occasione unica per scoprire un lato meno noto di Giovan Lorenzo Bernini e immergersi nelle atmosfere del Barocco romano, tra capolavori che celebrano l’eccellenza dell’arte italiana e internazionale.