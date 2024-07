Arisa e Walter Ricci: un nuovo amore si mostra al mondo

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Arisa ha deciso di condividere la sua felicità con il mondo intero. Attraverso alcuni post su Instagram, la cantante ha annunciato ufficialmente di essere fidanzata con il musicista jazz Walter Ricci. Dopo la sua precedente relazione con Vito Coppola nel 2022, Arisa si mostra ora radiosa e piena di amore al fianco del suo nuovo compagno.

Nelle immagini condivise sui social, Arisa appare radiosa e piena di gioia al fianco del suo amato Walter Ricci. I momenti di intimità tra i due trasmettono autenticità e felicità, evidenziando la complicità che li lega. La cantante non manca di elogiare le qualità artistiche di Walter, invitando i suoi fan a partecipare ai suoi spettacoli dal vivo.

Classe 1989, Walter Ricci è un talentuoso musicista e cantante jazz con un background artistico di grande prestigio. Cresciuto in un ambiente musicale grazie al padre musicista, ha avuto l’opportunità di esibirsi con grandi nomi della musica internazionale. La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni di prestigio, dimostrando un talento indiscutibile nell’ambito della musica jazz e non solo.

2. Walter Ricci: Musicista jazz italiano nato nel 1989, figlio di un musicista che gli ha trasmesso la passione per la musica fin da giovane. Walter Ricci ha costruito una solida carriera nel mondo della musica jazz, esibendosi con artisti di fama internazionale e riscuotendo successo sia in patria che all’estero.

3. Instagram: Piattaforma di social media molto popolare che permette agli utenti di condividere foto e video con i propri follower. Molte celebrità utilizzano Instagram per comunicare con i propri fan e condividere momenti della propria vita.

