Arrestato un uomo per furto di orologio di lusso nelle terme di Premia: il valore supera i 10 mila euro

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un attento controllo da parte dei carabinieri ha portato all’arresto di un 45enne residente nell’hinterland di Torino, accusato di un audace furto avvenuto nelle terme di Premia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L’uomo è stato arrestato in seguito a indagini dettagliate che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza, chiarendo il percorso criminale del soggetto.

dinamica del furto alle terme di premia

l’operazione del ladro

Il furto è avvenuto nel mese di luglio, quando l’uomo ha deciso di recarsi alle terme di Premia. Dopo aver parcheggiato l’auto nelle vicinanze, è proseguito verso la struttura in bicicletta, tentando così di non lasciare tracce evidenti del suo passaggio. L’accesso alle terme è stato regolarmente pagato, il che gli ha consentito di trovarsi all’interno della struttura senza destare sospetti.

l’azione furtiva

Una volta all’interno, l’uomo ha atteso il momento opportuno per agire. Approfittando di un momento di distrazione da parte degli altri visitatori, si è diretto verso lo spogliatoio dove si trovava un armadietto contenente un orologio di lusso dal valore superiore ai 10 mila euro. Utilizzando strumenti per forzare il lucchetto, è riuscito a ottenere l’accesso all’armadietto e a impossessarsi dell’orologio prezioso. L’azione è stata rapida e pianificata, dimostrando una certa esperienza nel campo dei furti.

tentativo di furto in un golf club di como

l’inseguimento delle forze dell’ordine

Nei giorni successivi al furto alle terme, il 45enne ha tentato di ripetere il colpo in un golf club in provincia di Como. Questa volta, però, la fortuna non era dalla sua parte. I carabinieri, già sulla sua traccia grazie alle segnalazioni ricevute, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di rubare nuovamente un oggetto di valore. La sua arresto è stato immediato e in flagranza di reato, dimostrando l’efficacia degli interventi di sorveglianza delle forze dell’ordine.

collegamenti con l’operazione di premia

L’arresto avvenuto presso il golf club ha fornito ulteriori prove alle autorità, rafforzando il legame tra i due episodi. I carabinieri hanno successivamente approfondito le indagini e raccolto testimonianze, ricostruendo dettagliatamente il profilo del ladro e il modus operandi utilizzato.

arresto e misure cautelari

l’ordinanza di custodia cautelare

Dopo un’attenta analisi, il giudice per le indagini preliminari di Verbania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. L’arresto eseguito dai carabinieri della stazione di Premia è stato quindi effettuato nel rispetto della normativa vigente e per garantire la sicurezza della comunità. L’indagine ha evidenziato non solo il rischio di ulteriori furti, ma anche la necessità di mettere fine alle azioni criminali che possono minacciare la tranquillità dei cittadini.

impatti sulla comunità locale

Tali eventi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori delle strutture turistiche nella zona. L’atto delittuoso e l’arresto tempestivo dei carabinieri hanno tuttavia contribuito a ristabilire un certo livello di sicurezza e fiducia nei controlli di legalità.

Attraverso una strategia di vigilanza attenta e il ripristino della sicurezza, le forze dell’ordine continuano a lavorare per prevenire futuri eventi delittuosi, proteggendo così il patrimonio e i beni della comunità.