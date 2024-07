Arriva in Italia su TimVision la miniserie Full Circle diretta da Steven Soderbergh.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Francesca Monti

Full Circle, la miniserie thriller diretta da Steven Soderbergh e scritta da Ed Solomon, approda finalmente in Italia su TimVision dopo più di un anno dalla sua uscita negli Stati Uniti su Max. Con 6 avvincenti episodi, la serie sarà disponibile in streaming a partire dal 18 luglio 2024.

Full Circle al Tribeca Film Festival

La miniserie è stata presentata al Tribeca Film Festival di New York nel giugno 2023, riscuotendo grande interesse. In questa prestigiosa cornice, si è tenuto un incontro con l’autore, i produttori e il regista Steven Soderbergh. Nomi illustri come Dennis Quaid, Claire Danes, Timothy Olyphant, Zazie Beetz e Jharrel Jerome sono stati coinvolti nel progetto, generando aspettative elevate.

La trama avvincente di Full Circle

L’intrigante trama di Full Circle ruota attorno all’indagine su un rapimento che porta alla luce segreti sepolti e intreccia le vite di diversi personaggi e ambienti culturali nella contemporanea New York. Il recente teaser trailer offre uno sguardo più approfondito su questo avvincente thriller, focalizzato sui personaggi e sui loro segreti che fungono da catalizzatori per le azioni e le reazioni.

Un cast di altissimo livello

La miniserie vanta un cast eccezionale, con attori del calibro di Zazie Beetz nel ruolo di Harmony, Claire Danes interpreta Sam, Timothy Olyphant è Derek, insieme a Jim Gaffigan, Dennis Quaid, Timothy Olyphant e altri talentuosi attori che arricchiscono l’esperienza televisiva.

Data di uscita degli episodi su TimVision

Per tutti gli appassionati di serie TV italiani, l’attesa è finalmente giunta al termine. I sei imperdibili episodi di Full Circle debutteranno su TimVision il 18 luglio, regalando un’avvincente esperienza ai fedeli abbonati della piattaforma alla ricerca di emozioni e suspense.