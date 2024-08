Arrivo dell’autunno: il caldo africano lascia spazio a temporali e temperature in calo

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’Italia si prepara a dire addio a una delle ondate di caldo più prolungate degli ultimi decenni, iniziata il 7 luglio e continuata senza pause per oltre 40 giorni. Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo nel clima, con l’arrivo di una perturbazione atlantica capace di portare rovesci e un abbassamento delle temperature. L’analisi approfondita delle previsioni ci consente di capire cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Condizioni meteorologiche attuali in Italia

Le ultime notizie dal meteo

Il meteorologo Andrea Giuliacci ha confermato che il periodo di caldo intenso sta per finire. Attualmente, il clima italiano è influenzato da un sistema temporalesco che sta provocando un’alternanza tra sole e nuvole. Nella giornata di oggi, 17 agosto, possiamo attendere qualche rovescio nel pomeriggio, in particolare nelle aree alpine e nelle regioni centrali. Tuttavia, si prevede che il caldo persista, anche se ci sono evidenti segnali di una prima flessione delle temperature.

Le previsioni per il weekend

La previsione per il weekend del 18 e 19 agosto segnala l’arrivo di un’intensa perturbazione, che porterà un’ondata di temporali sicuramente rilevanti. In particolare, si attendono fenomeni di maltempo al Centro-Nord, comprese le regioni meridionali come Campania, Calabria e Sicilia. Giuliacci rileva che le temperature subiranno una diminuzione compresa tra i 6 e i 10 gradi, un cambiamento significativo che dovrebbe mettere fine a questo lungo periodo di calore opprimente.

Possibili fenomeni meteorologici intensi

Temporali in arrivo

Paolo Sottocorona, un altro esperto metereologo, ha avvisato riguardo la possibilità di temporali intensi tra domenica e lunedì. Dichiarando che il weekend sarà caratterizzato da maltempo, Sottocorona sottolinea come le temperature scenderanno sotto le medie stagionali dopo un lungo periodo di caldo anomalo. Questo calo termico rappresenta un cambiamento notevole rispetto alle temperature elevate registrate nei giorni precedenti.

La scarsa presenza di caldo intenso

La diminuzione delle temperature sarà evidente e, in effetti, i valori previsti oscillano intorno ai 25 gradi, rispetto ai 35-37 gradi che hanno caratterizzato le ultime settimane. Gli esperti predicono che questa relativa freschezza perdurerà per alcuni giorni, permettendo a molti di godere di un clima più temperato e piacevole.

L’inevitabile ritorno dell’afa

Previsioni per la settimana successiva

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, il weekend porta pioggia, ma a partire da mercoledì 21 agosto si attende un ritorno dell’anticiclone africano, il che potrebbe portare nuovamente l’afa e il caldo estivo. La disponibilità di aria calda e stabile dal Nord Africa influenzerà nuovamente il clima, riallineando le temperature verso valori più elevati.

Impatto sull’ambiente e sulla popolazione

Questa alternanza climatica, che include periodi di temporali e di ritorno del caldo, segna un trend che la popolazione deve tener presente. Prepararsi a passaggi temporaleschi potenzialmente intensi potrebbe aiutare a mitigare eventuali disagi per la comunità. In aggiunta, è importante monitorare l’evoluzione di questi eventi, poiché le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente.

Le previsioni del meteo quindi ci offrono un quadro in continua evoluzione, ma la chiara tendenza attuale suggerisce che, dopo un lungo periodo di caldo insopportabile, l’Italia stia finalmente per affrontare un momento di cambiamento climatico.