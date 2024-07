Assente Ben Affleck al party di compleanno di Jennifer Lopez.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti

Ben Affleck ha deluso Jennifer Lopez mancando il party a tema Bridgerton organizzato per celebrare i 55 anni della popstar, un gesto che l’ha portata a non indossare più la fede nuziale, simbolo del loro matrimonio.

Gesto di Jennifer Lopez: L’Anulare Senza la Fede Nuziale

Jennifer Lopez ha recentemente pubblicato su Instagram una foto in cui si notava l’assenza dell’anello nuziale, simbolo del suo legame con Ben Affleck. Questo gesto ha sollevato nuove speculazioni sulla stabilità della coppia, soprattutto dopo l’assenza dell’attore al festeggiamento del compleanno della cantante.

La Festa a New York senza Ben Affleck

Mentre Lopez e i suoi cari si godevano la serata a New York per festeggiare il suo compleanno, Ben Affleck è stato avvistato altrove, precisamente a Los Angeles, impegnato in progetti lavorativi. Le voci sulla presunta crisi della relazione si fanno sempre più insistenti, nonostante nessuno dei due abbia mai commentato ufficialmente la situazione.

Assenza anche all’Anniversario di Matrimonio

Questa non è stata l’unica occasione in cui Ben Affleck è mancato agli eventi importanti della coppia: anche all’anniversario di matrimonio ha preferito restare lontano da Jennifer Lopez, mentre lei si trovava in vacanza sulla costa orientale. Nonostante ciò, Affleck continua a indossare la fede nuziale, un dettaglio che non è sfuggito ai paparazzi mentre l’attore si recava a trovare la sua ex-moglie Jennifer Garner e i loro figli.

Chiusura dell’Anulare alla Fede: Nuovi Dubbi sulla Rottura del Vincolo Matrimoniale

Le recenti azioni di Jennifer Lopez nel non indossare più la fede nuziale e le frequenti assenze di Ben Affleck agli eventi importanti della coppia alimentano le speculazioni sulla stabilità del loro matrimonio. Le voci di una possibile separazione sono sempre più insistenti, ma fino a oggi nessuno dei diretti interessati ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.