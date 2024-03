Attori famosi: il passaggio dalle serie tv agli Oscar

Con l’avvicinarsi degli Oscar 2024, riflettiamo su quegli attori che hanno iniziato la loro carriera nelle serie tv per poi conquistare l’ambita statuetta. Questi talentuosi artisti hanno dimostrato che il piccolo schermo può essere il trampolino di lancio verso il successo cinematografico.

George Clooney: la superstar di E.R. – Medici in prima linea

Prima di diventare un’icona del cinema, George Clooney ha affascinato il pubblico come il dottor Doug Ross in E.R. – Medici in prima linea. Grazie al suo talento versatile, Clooney ha ricevuto otto nomination agli Oscar, vincendone due: una come miglior attore non protagonista per Syriana nel 2006 e una come produttore per Argo, miglior film nel 2013.

Leonardo DiCaprio: dal piccolo schermo alla costante nomination

Leonardo DiCaprio è uno degli attori più nominati agli Oscar, con una carriera che ha visto la sua origine nelle serie tv e la sua consacrazione sul grande schermo. Dopo aver debuttato nel 1991 in Genitori in blue jeans, DiCaprio ha collezionato numerose nomination e nel 2016 ha finalmente vinto l’Oscar come miglior attore per Revenant – Redivivo.

Viola Davis: la leggenda della recitazione

Viola Davis ha infranto barriere e conquistato un posto d’onore nella storia del cinema. Prima donna nera ad ottenere tre nomination agli Oscar, ha vinto nel 2015 per Fences, dimostrando il suo straordinario talento. Con una tripletta di premi tra cui un Emmy, Davis ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della recitazione.

Robin Williams: dalle risate alle lacrime

L’indimenticabile Robin Williams ha aggiunto profondità alla sua carriera comica passando dalle serie tv come Mork e Mindy alle performance commoventi e intense che lo hanno portato alla vittoria dell’Oscar per Will Hunting – Genio ribelle nel 1998. La sua versatilità e sensibilità lo rendono una figura senza tempo nel panorama cinematografico.

Denzel Washington: dalla tv al successo cinematografico

Denzel Washington ha dimostrato di poter passare con successo dal piccolo schermo al grande schermo, con nove nomination agli Oscar e due vittorie. Dopo il suo debutto in St. Elsewhere, Washington ha conquistato il pubblico con prestazioni indimenticabili e ha ottenuto l’Oscar come miglior attore protagonista per Training Day nel 2002.

Melissa Leo: dall’azione alla drammaticità

Melissa Leo ha trovato un equilibrio tra le serie tv poliziesche e i film drammatici, ottenendo la sua prima nomination agli Oscar nel 2009 per Frozen River e una vittoria nel 2011 come miglior attrice non protagonista per The Fighter. La sua abilità di passare da ruoli diversi dimostra la sua versatilità come attrice.

Tom Hanks: l’attore amatissimo

Tom Hanks, quattro volte vincitore dell’Oscar, ha iniziato la sua carriera anche nel mondo delle serie tv con Henry e Kip. Con un’incredibile varietà di ruoli, Hanks ha ottenuto grande successo sia come attore comico che drammatico, con vittorie come miglior attore per Philadelphia e Forrest Gump.

Anne Hathaway: dal piccolo schermo alla Regina

Anne Hathaway ha iniziato la sua carriera televisiva prima di brillare sul grande schermo, conquistando l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Les Misérables nel 2013. La sua versatilità e talento le hanno garantito una serie di ruoli iconici che la rendono una presenza amata nel mondo del cinema.

Allison Janney: dalla Tv al grande schermo

Allison Janney ha ottenuto numerosi riconoscimenti televisivi prima di aggiudicarsi l’Oscar per il suo ruolo in I, Tonya nel 2018. Con un’impressionante serie di premi Emmy e una nomination agli Oscar, Janney dimostra la sua abilità di brillare sia in tv che al cinema.

Jared Leto: il rocker degli Oscar

Jared Leto, noto anche come il frontman dei 30 Seconds to Mars, ha fatto il suo debutto televisivo come Jordan Catalano in My So-Called Life prima di vincere l’Oscar nel 2014 come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club. La sua capacità di trasformarsi in ruoli complessi lo distingue come un talento eclettico nell’industria cinematografica.