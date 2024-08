Autorità sanitarie italiane: intensificati i controlli nel settore agroalimentare nel 2022

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il ministero della Salute ha fornito un dettagliato resoconto dell’attività ispettiva del 2022 mediante la pubblicazione della relazione annuale del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale. Questo documento evidenzia l’impegno delle autorità competenti nel vigilare sulla sicurezza alimentare, dalle fasi di produzione fino alla distribuzione, attraverso un’analisi approfondita e rigorosa delle pratiche adottate dagli operatori del settore agroalimentare.

Controlli effettuati nel 2022

Un numero record di ispezioni

Nel corso del 2022, le autorità hanno svolto un’impressionante attività di controllo, con un totale di 142.662 ispezioni dedicate agli operatori del settore. Questi controlli hanno coinvolto sia gli stabilimenti riconosciuti che quelli registrati, con una netta crescita rispetto ai 107.473 controlli effettuati nel 2021. Di questi, sono stati 284.375 i controlli presso gli stabilimenti registrati, rispetto ai 235.861 del 2021. L’incremento rassicura sulla continua evoluzione e l’efficacia del sistema di monitoraggio volto a garantire la sicurezza alimentare.

Risultati e non conformità

Dall’analisi dei dati raccolti, è emerso un panorama complesso riguardo alle non conformità riscontrate. In particolare, sono state registrate irregolarità in 6.685 stabilimenti riconosciuti e 32.492 operatori registrati, generando un totale di 8.216 azioni amministrative e 68 procedure giudiziarie, accompagnate da 45.265 azioni nei confronti degli operatori registrati e 430 giudiziarie. Questo scenario indica la necessità di un monitoraggio continuo e di interventi tempestivi.

Analisi della sicurezza alimentare

Controlli analitici e irregolarità

Per quanto concerne i controlli analitici su alimenti e bevande, nel 2022 sono stati eseguiti 46.974 test, evidenziando un tasso di irregolarità dello 0,33%. È significativo notare come lo screening per la contaminazione microbiologica abbia portato all’analisi di 33.036 campioni con un totale di 66.504 determinate analitiche; di esse, circa il 3% è risultato non conforme. Questi dati rendono evidente l’importanza delle analisi chimiche e microbiologiche nel mantenimento degli standard di sicurezza.

Importazioni e rilevazioni dal mondo esterno

Le importazioni da Paesi Terzi hanno mostrato una certa diminuzione nel 2022, con 40.932 partite di animali e prodotti di origine animale e 187.807 di origine vegetale. Questo ha comportato un abbattimento del 2,2% e del 24,3% rispetto all’anno precedente. Circa 150 partite, ovvero lo 0,4% del totale, sono state respinte, contribuendo a un rafforzamento delle normative in merito all’ingresso di merci nel nostro Paese e alla promozione della sicurezza alimentare.

Vigilanza sui prodotti e salute pubblica

Settore fitosanitario e biologico

Nel settore dei prodotti fitosanitari, sono stati effettuati 2.691 controlli, coprendo il 38% delle rivendite nazionali, evidenziando un tasso di non conformità del 7,5%, significativamente inferiore rispetto al 2021. Anche nel comparto biologico, l’Iqrf ha monitorato 6.819 operatori, evidenziando 28 notizie di reato e 288 contestazioni, dimostrando l’impegno incessante nella tutela della qualità dei prodotti alimentari.

Controlli sui prodotti Dop, Igp e norme di tracciabilità

Nel 2022, sono stati ispezionati 189.587 operatori riguardo ai prodotti Dop e Igp, con 50.017 riscontri di non conformità. Le violazioni non si sono fermate qui: tra i controlli riguardanti l’etichettatura e la tracciabilità, sono stati accertati 88 casi di irregolarità. Queste attività hanno incluso anche 45.817 verifiche dedicate al benessere animale, condotte in 992 luoghi di produzione.

Monitoraggio dell’anagrafe animale

Identificazione e registrazione degli animali

Il monitoraggio dell’anagrafe animale ha visto un’attività senza precedenti, con 934.887 animali controllati e 2.255 aziende che hanno presentato almeno un caso di non conformità. Tali dati evidenziano l’importanza di un rigoroso sistema di identificazione e registrazione per garantire non solo la salute degli animali, ma anche la sicurezza alimentare complessiva.

In sintesi, il 2022 ha rappresentato un anno di intenso lavoro da parte delle autorità competenti nel campo della sicurezza alimentare in Italia. Le ispezioni e i controlli, evidenziati nella relazione annuale, testimoniano un impegno costante per garantire standard elevati lungo tutta la filiera agroalimentare.