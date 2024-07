Ballando con le stelle: Federica Nargi e Paolantoni nel cast

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Ballando con le Stelle, il celebre show di danza di Rai 1, ha rivelato i primi due nomi del cast per la prossima edizione in arrivo a settembre. Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono stati annunciati ufficialmente, creando grande attesa tra i fan dello show televisivo.

Federica Nargi: La Prima Concorrente Rivelata

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e nota partecipante di Tale e Quale Show, è stata svelata come la prima concorrente del programma. L’annuncio è stato fatto in modo divertente sui social, con Nargi e il suo compagno Alessandro Matri che hanno giocato con una gag, anticipando la sua partecipazione al programma di danza.

Nell’annuncio sui social, Matri ha scherzosamente assegnato a Nargi un voto di 2, definendola “scoordinata”. Con entusiasmo, la Nargi ha confermato la sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle, mostrandosi abbronzata e in ottima forma, pronta a cimentarsi sul palcoscenico con nuovi balli e sfide.

Francesco Paolantoni: Un Altro Grande Nome nel Cast

Francesco Paolantoni, noto attore e uno dei volti più amati della Rai, è il secondo annuncio importante per Ballando con le Stelle. Già confermato nei giorni scorsi da Carlo Conti, Paolantoni lascia dietro di sé l’esperienza a Tale e Quale Show per unirsi al cast del popolare programma di danza.

Conti, in un momento di disinvoltura, ha involontariamente rivelato il cambiamento del comico da un programma all’altro, confermando il suo coinvolgimento in Ballando con le Stelle. Paolantoni, dopo l’annuncio, ha condiviso sui social un video in cui si esibisce in un divertente balletto, creando suspense sulla sua effettiva partecipazione al programma: “Ci vediamo a Ballando con le Stelle…forse”.

Con questi primi annunci, Ballando con le Stelle promette una stagione ricca di talento e divertimento, accogliendo personalità di spicco come Federica Nargi e Francesco Paolantoni, pronte a stupire il pubblico con le loro performance in pista.