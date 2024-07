“Barbara berlusconi si prepara a compire 40 anni in sardegna”

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Barbara Berlusconi, imprenditrice di successo, si appresta a festeggiare il suo quarantesimo compleanno in grande stile. Attualmente in vacanza in Sardegna con il suo compagno Lorenzo Guerrieri e l’ex partner Giorgio Valaguzza, Barbara si gode momenti di relax in attesa del fatidico 30 luglio, data del suo compleanno.

Un Compleanno Speciale in Famiglia

Il prossimo 30 luglio, Barbara Berlusconi festeggerà il suo quarantesimo compleanno in compagnia della sua famiglia allargata. Nonostante i dettagli sui festeggiamenti siano ancora avvolti nel mistero, si può immaginare che sia stata organizzata una celebrazione degna dell’importanza dell’evento. Sono trapelate immagini dell’imprenditrice in Sardegna insieme al suo compagno e ad altri familiari, tra cui l’ex compagno Giorgio Valaguzza, con il quale mantiene ottimi rapporti.

Momenti di Relax a Porto Rotondo

Barbara Berlusconi si mostra radiosa e in forma invidiabile durante la sua pausa a Porto Rotondo, al pontile di Villa Certosa. Accompagnata dal suo compagno Lorenzo Guerrieri e dai loro tre figli, la Berlusconi si concede momenti di svago e serenità. La coppia, unita dal 2013, continua a dimostrare un legame forte e duraturo, consolidato dagli anni trascorsi insieme.

La Famiglia come Punto di Riferimento

Il settimanale Chi ha immortalato momenti di intimità e affetto tra Barbara Berlusconi, il suo attuale compagno, e l’ex partner Giorgio Valaguzza, padre dei suoi primi due figli. Insieme al trio, nella cornice suggestiva della Sardegna, vi sono altri membri della famiglia allargata, creando un’atmosfera di completa armonia e serenità. La presenza dei figli e degli altri parenti rappresenta un valore imprescindibile per l’imprenditrice, che trova comfort e autenticità nel nucleo familiare.