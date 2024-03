Belen Rodriguez: Annunciato il trasloco in una nuova casa di fronte a quella attuale

Il Cambio di Belen:

Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina, ha recentemente preso una decisione significativa che riguarda la sua vita: ha acquistato una nuova casa. L’annuncio è stato condiviso sui suoi profili social, dove ha informato i fan del grande passo che sta per compiere. Con grande entusiasmo, Belen ha scritto: “Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!“. Un cambiamento che, nonostante possa sembrare radicale, la vedrà vivere a pochi passi dalla sua attuale dimora.

L’Attesa e i Preparativi:

Le foto condivise da Belen mostrano alcuni dettagli della casa in fase di ristrutturazione, lasciando intendere che potrebbe non essere completamente pronta per essere abitata. Tuttavia, altre immagini svelano il salotto arredato con un divano e un tavolino, dando un’idea dello stile scelto dall’argentina. Prevale una combinazione di colori chiari e accoglienti, con tonalità di bianco e beige intervallate da sprazzi di colore, come il verde. L’attenzione al design è evidente in ogni dettaglio, mentre i fan attendono con curiosità di vedere come saranno arredate le camere dei bambini, non ancora mostrate sui social.

Una Nuova Relazione?:

Negli ultimi tempi, sono circolate voci riguardo a una presunta relazione tra Belen Rodriguez e il cestista argentino Bruno Cerella. Tuttavia, la stessa showgirl ha voluto fugare ogni dubbio annunciando apertamente il suo status sentimentale. Con fermezza, Belen ha dichiarato sui social: “Io sono single“, mettendo fine alle speculazioni su una possibile nuova storia d’amore. Resta da vedere se nella sua nuova casa ci sarà spazio per accogliere un nuovo capitolo della sua vita affettiva.