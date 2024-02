Belen Rodriguez e Bruno Cerella: Il Weekend della Festa di Compleanno

Nel corso del weekend appena trascorso, Belen Rodriguez ha fatto parlare di sé pubblicando un’immagine su Instagram che ha scatenato curiosità e speculazioni. Accanto alla showgirl argentina, infatti, compariva Bruno Cerella, giocatore della Blu Basket di Treviglio , con il quale sembrava esserci un’atmosfera particolare durante la festa di compleanno di un’amica in comune. Inoltre, Belen ha condiviso un video dei suoi balletti al party, indossando un abito nero a pois bianchi che ha messo in evidenza le sue gambe affusolate e seducenti.

I Sospetti di un Possibile Flirt tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella

Solo pochi giorni fa, uno scatto social aveva dato il via ai primi sospetti su un potenziale flirt tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella. La showgirl argentina aveva condiviso un video in cui mostrava un dipinto, notando che l’opera era identica a quella presente nella casa del giocatore di basket. Rodriguez e Cerella, entrambi argentini, si conoscono da ben sei anni e il cestista è in Italia da quando aveva 17 anni. Già nel 2018, durante la fine della sua relazione con l’ex fidanzato Andrea Iannone, Belen era stata fotografata in compagnia di Cerella, mostrando un atteggiamento complici che ha suscitato interesse. I due si erano scambiati persino un bacio immortalato dai paparazzi.