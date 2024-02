Belen Rodriguez: Giornata di Divertimento al Parco con i Figli

La celebre showgirl argentina Belen Rodriguez trascorre una piacevole giornata in compagnia dei suoi due figli, Luna Marì e Santiago, presso un parco divertimenti milanese. Indossando un outfit casual composto da comodi jeans e sneakers, si dedica al divertimento sulle attrazioni del parco insieme ai suoi piccoli.

Un Pomeriggio Spensierato tra Attrazioni e Divertimento

Dopo aver accompagnato Luna Marì in un emozionante giro sul bruco mela, Belen si cimenta sul tappeto elastico mostrando grande agilità e spirito giocoso. I fotografi presenti non perdono occasione per immortalare ogni momento della sua giornata, mentre la showgirl si lascia andare a pose divertenti e espressioni espressive per i paparazzi.

Un Nuovo Capitolo nella Vita Sentimentale di Belen Rodriguez

Recentemente, Belen Rodriguez ha fatto parlare di sé con alcune foto pubblicate sui social in compagnia di Bruno Cerella, cestista argentino della Blu Basket. La showgirl sembra voler mantenere viva l’attesa dei suoi fan riguardo a possibili novità sulla sua vita sentimentale, dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, suscitando così voci e pettegolezzi sul web.