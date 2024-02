Benedetta Valanzano: Ritorno inaspettato in Un Posto al Sole

Valeria Paciello torna sul set di Un Posto al Sole per interpretare il personaggio di Benedetta Valanzano, ex fidanzata di Niko. Dopo aver conquistato i fan della soap dal 2006 al 2009, il ritorno di Valeria nelle nuove puntate in onda a marzo 2024 promette di scuotere le dinamiche amorose dei personaggi principali. Scopriamo di seguito i dettagli sul suo personaggio e sull’attrice che lo interpreta!

Un Nuovo Amore per Niko

Niko, interpretato da Luca Turco, si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita amorosa con l’inattesa riapparizione di Valeria, interpretata da Valeria Paciello. L’ex fidanzata di Niko ritorna durante una gita in Trentino, riaccendendo in lui vecchi sentimenti e aprendo le porte a un possibile amore dopo la dolorosa separazione da Susanna. Tuttavia, la relazione con Valeria porterà a tensioni e gelosie tra i personaggi, con Jimmy che si sentirà escluso e Manuela che dovrà accettare il nuovo legame tra Niko e la sua ex. L’amore sarà al centro della scena, ma anche il dolore e i confronti dovranno essere affrontati.

Il Percorso di Benedetta Valanzano

Nata a Napoli il 5 maggio 1985, Benedetta Valanzano compie 39 anni nel 2024. Dopo aver studiato recitazione presso la Scuola Teatrale Compagnia “La Mansarda” di Caserta, Benedetta ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a vari spettacoli teatrali e conquistando il cinema e la televisione con la sua presenza magnetica. Dopo il suo debutto cinematografico nel 2005, Benedetta ha preso parte a diversi film come “Vita Smeralda” e “Mai per sempre”, affermandosi come una presenza importante sul grande schermo. La sua carriera televisiva non è da meno, con partecipazioni in serie tv e fiction di successo come “Don Matteo” e “I Cesaroni”. La sua versatilità artistica si esprime anche in radio, dove nel 2019 ha debuttato nel programma “610” con il personaggio di Maddalena Lena.

La Vita Privata di Benedetta Valanzano

Nel dietro le quinte, Benedetta Valanzano conduce una vita familiare serena accanto al marito Vittorio Ciancio, avvocato civilista. Il loro matrimonio celebrato il 23 dicembre 2017 ha dato i frutti con la nascita della piccola Anita il 11 maggio 2019. La sua presenza su Instagram permette ai fan di seguire da vicino la sua vita, tra impegni professionali e momenti intimi con la famiglia. I dettagli sulla vita privata di Benedetta aggiungono un tocco di autenticità alla sua immagine pubblica, mostrando un lato più personale dell’artista amata dal pubblico.