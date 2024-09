Bitonto presenta il Galà dell’Olio: tre giorni di celebrazioni dedicate all’eccellenza dell’olio evo

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Redazione

L’aria frizzante di settembre porta con sé uno degli eventi più attesi dell’anno nella bella cittadina di Bitonto, capitale storica dell’olivicoltura pugliese. Dal 21 al 23 settembre, il Galà dell’Olio apre le porte a un ricco programma di iniziative che promette di attrarre appassionati e professionisti del settore, ma anche semplici curiosi desiderosi di scoprire il mondo dell’olio extravergine di oliva. Questa terza edizione, fortemente voluta dallo chef Emanuele Natalizio, celebra la filiera olivicola attraverso appuntamenti che spaziano dalla musica alla formazione, dalla gastronomia ai laboratori dedicati al benessere.

Il programma del Galà dell’Olio: un mix di cultura e gusto

Un weekend ricco di eventi

Il Galà dell’Olio si sviluppa in un articolato programma di eventi che coinvolgono attività diverse e stimolanti per tutti i gusti. L’apertura del festival, prevista per sabato, prevede il Percorso del Gusto e dell’Oleoturismo, curato dalla Cia Puglia. I visitatori potranno avventurarsi lungo il Sentiero dei Sapori, patrimonio della tradizione gastronomica locale, dove si trovano stand che presentano le migliori produzioni di olio evo della regione.

Una delle novità di quest’edizione è l’OilBar, un’innovativa iniziativa pensata per educare i partecipanti alla degustazione dell’olio. Attraverso formazioni gratuite, esperti del settore, come quelli di Oliveti Terra di Bari, guideranno i partecipanti nel riconoscere la qualità dell’olio e nell’interpretare le etichette. Questo aspetto educativo è fondamentale per diffondere la cultura dell’olio e valorizzare l’importanza della tracciabilità dei prodotti.

La prima serata culminerà con il concerto di Enrico Ruggeri, non solo un artista di spicco della musica italiana, ma anche un volto noto nel panorama della cultura pop. La sua presenza arricchirà ulteriormente l’atmosfera festiva, rendendo il Galà un evento non solo gustativo ma anche altamente culturale.

Convegni e laboratori: educazione alimentare al centro

La giornata di domenica sarà dedicata a convegni e attività ludico-educative, con focus sull’importanza della sana alimentazione ed un corretto stile di vita. Tra i vari eventi spiccano i contest sportivi che coinvolgeranno i più giovani in attività di basket, calcetto e tennis. Il CSI-Centro Sportivo Italiano organizza anche laboratori di benessere psicofisico, dedicati ai bambini e ragazzi delle scuole, per educarli a una corretta alimentazione. Questo approccio mira a promuovere l’interesse per uno stile di vita sano fin dalla giovane età, sottolineando come l’alimentazione giochi un ruolo cruciale nel raggiungimento di un benessere generale.

La serata di domenica sarà intrattenuta dal concerto dei Mezzotono, un gruppo vocale noto per la loro unica performance a cappella. Questa formazione, composta da cinque talentuosi artisti, intratterrà il pubblico con un mix di melodie italiane e internazionali, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La chiusura del Galà: un evento esclusivo

Cena evento privata e ospiti d’eccezione

L’edizione di quest’anno del Galà dell’Olio si concluderà lunedì 23 settembre con una cena esclusiva presso Villa La Siragusa, a cura dello chef Emanuele Natalizio. Questo evento chiude un ciclo di tre giorni di celebrazioni, riunendo produttori, esperti e appassionati del settore in un contesto di grande eleganza. Tra gli ospiti di spicco ci saranno il violinista Yury Revich, che suonerà con un prezioso Stradivari del 1709, e la talentuosa Francesca Manzini, nota imitatrice e conduttrice, che porterà il suo carisma e la sua professionalità.

L’evento sarà l’occasione per riflettere sull’importanza dell’olio evo, non solo come prodotto alimentare di qualità, ma anche come simbolo della cultura e delle tradizioni pugliesi. Il Galà dell’Olio rappresenta un’opportunità per scoprire le peculiarità organolettiche dell’extravergine, le tecniche di produzione tradizionali e le diverse cultivar tipiche della regione. La celebrazione dell’olio si intreccia con la promozione del turismo enogastronomico, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale pugliese.

Il Galà dell’Olio non si limita a celebrare una tradizione; si propone come un appuntamento annuale sempre più significativo, capace di unire il mondo dell’enogastronomia con quello della cultura e del turismo sostenibile.