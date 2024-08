Caldo afoso in Italia: otto città con allerta rossa nel primo weekend di agosto

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Redazione

Un clima torrido continua a far sentire il suo peso sull’Italia, con l’anticiclone Caronte che persiste su gran parte della penisola. Questo articolo analizza la situazione meteo attuale, con particolare attenzione alle temperature estreme e alle previsioni nei prossimi giorni.

Il bollettino del ministero della salute

Città da bollino rosso

Nel fine settimana, il ministero della Salute ha registrato otto città italiane a rischio elevato di ondate di calore. Le città segnate da un bollino rosso, indicante un allerta di livello 3, includono Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Queste aree sono caratterizzate da condizioni meteorologiche critiche, con afa e umidità che rendono l’aria difficile da respirare. Al contrario, alcune città stanno vivendo un abbassamento delle temperature grazie all’arrivo di brevi temporali, ma ciò non altera la situazione nel Centro Italia, che rimane particolarmente afflitto dal caldo opprimente.

Oltre alle otto città menzionate, 15 centri abitati hanno ricevuto bollini gialli, tra cui Ancona, Bari, Bologna e Genova, mentre Cagliari, Milano, Torino e Verona sono stati classificati con bollini verdi, indicando condizioni climatiche meno gravi. Tuttavia, anche questi eventi climatici non portano a una reale tregua dal caldo insidioso.

Previsioni meteo fino a Ferragosto

L’anticiclone africano persiste

Secondo le previsioni meteorologiche, l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena atmosferica, prolungando l’ondata di caldo afoso fino a Ferragosto. Gli esperti avvertono che l’alta pressione influisce non solo sulle temperature, ma aumenta anche l’umidità dell’aria, rendendo le condizioni climatiche insopportabili per molti. I cittadini di Milano, Roma e Napoli, tra gli altri, dovranno affrontare temperature che si manterranno elevate per circa 15 giorni.

Domenica 4 agosto ha visto nuovamente termometri registrare punte di 37°C a Terni e Firenze, mentre a Roma e Napoli i valori si sono attestati intorno ai 35°C. Questo trend non mostra segni di ribasso, con previsioni di un aumentato graduale delle temperature anche nelle diverse regioni del Centro-Nord.

Possibili cambiamenti atmosferici

Le mappe meteorologiche a lungo termine suggeriscono che una lieve diminuzione delle temperature potrebbe manifestarsi al Nord subito dopo Ferragosto, mentre per il Centro-Sud l’attesa è quella di un possibile alleviamento dell’afa solo a partire dal 17-18 agosto. Tuttavia, poiché le previsioni nel contesto di condizioni anticicloniche tendono a diventare meno attendibili oltre i sette-otto giorni, è fondamentale rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti.

Con l’anticiclone Caronte che continua a influenzare il clima nell’intera nazione, gli italiani si preparano a affrontare le calde settimane estive che rimangono ancora davanti. Eventuali impercettibili variazioni climatiche in questo frangente verranno attentamente monitorate dagli esperti, in attesa di un possibile cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche.