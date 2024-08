Caldo record in Italia: temperature fino a 44°C nel Centro-Sud e temporali al Nord

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La fase di alta pressione sta provocando un significativo innalzamento delle temperature in diverse regioni italiane, con picchi estremi previsti per il Centro-Sud. Le stime meteorologiche indicano che nelle zone interne della SARDEGNA si potrebbero toccare punte di 43-44°C. Anche regioni dell’EMILIA ROMAGNA e della LOMBARDIA non saranno risparmiate da questo caldo anomalo. Tuttavia, nelle aree del TRIVENETO, il tempo instabile porterà a temporali accompagnati da forti venti e grandinate.

Temperature record nel Centro-Sud

Picchi previsti e aree colpite

L’interpretazione meteorologica per i prossimi giorni evidenzia che la morsa del caldo colpirà il Centro-Sud in modo particolare. Secondo le previsioni, la SARDEGNA si appresta a registrare temperature estreme, specie nelle zone interne, dove si stimano valori vicini ai 43-44°C. Altre città colpite dal caldo intenso includono FERRARA, FOGGIA, FORLÌ e NUORO, tutte con previsioni di 39°C. Anche in città come ASCOLI PICENO, BOLOGNA, CHIETI, FERMO, MILANO e MACERATA si registreranno temperature intorno ai 38°C. L’emergenza caldo non si limiterà a queste aree, ma investirà anche diverse località del Sud, con temperature superiori ai 38°C nelle zone interne di pianura, e una previsione di 41°C a SIRACUSA, 39°C a CATANIA e FOGGIA.

Effetti sullo stile di vita

Le temperature eccezionali possono avere un impatto notevole sulla vita quotidiana, comportando rischi per la salute, soprattutto per le fasce di popolazione più vulnerabili. Le autorità sanitarie hanno già avvisato la popolazione di adottare misure di prevenzione, come evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde e mantenere adeguati livelli di idratazione. Le città stanno predisponendo misure di emergenza per affrontare l’eventuale aumento di richieste per assistenza sanitaria.

Temporali al Nord della penisola

Previsione di instabilità atmosferica

Mentre il caldo record si diffonde nel Centro-Sud, le regioni del NORD, in particolare il TRIVENETO, si preparano a fronteggiare un cambiamento meteorologico significativo con l’arrivo di temporali. Questi fenomeni sono previsti per la fine della settimana, con l’accentuazione dell’instabilità a partire dal tardo pomeriggio, quando è attesa la formazione di rovesci accompagnati da grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Le aree montuose delle ALPI e le pianure limitrofe saranno tra le principali località interessate, mentre la LOMBARDIA orientale avrà un coinvolgimento marginale.

Impatto delle precipitazioni

Gli eventi temporaleschi potrebbero portare a danni significativi, oltre che disagi ai cittadini. Durante le ore notturne e al primo mattino di SABATO 3 AGOSTO, i rovesci e i venti forti si dirigeranno verso l’ALTO ADRIATICO, espandendosi successivamente a tutte le regioni centrali e a parte del NORD-EST. L’intensità di questi fenomeni potrebbe variare, rendendo necessarie eventuali misure di emergenza e monitoraggio continuo da parte dei servizi meteorologici.

Un breve sollievo dal caldo

Le conseguenze dei temporali

La situazione di alta pressione e il caldo intenso dovrebbero alleviarsi temporaneamente dopo il passaggio dei temporali, creando una breve finestra di sollievo per i cittadini. Tuttavia, secondo le previsioni meteo più recenti, già da LUNEDÌ 5 AGOSTO, è attesa una nuova ondata di caldo di origine nordafricana, che riporterà le temperature in salita su gran parte della penisola. Questo potrebbe generare nuove preoccupazioni per la salute pubblica, ringalluzzendo le campagne di informazione che invitano la popolazione a prendere precauzioni.

Le prossime settimane si profileranno quindi come un periodo di altalena climatica, in cui il contrasto tra caldo estremo e temporali renderà la situazione meteorologica italiana particolarmente complessa e degna di attenzione.