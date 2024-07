Calendario eventi estivi 2024 di “Ariccia da Amare Night and Day”

Ariccia, anche quest’anno, offre un’estate piena di eventi con la manifestazione “Ariccia da Amare Night and Day”. Questa kermesse, iniziata l’8 giugno e che si concluderà il 29 settembre a Palazzo Chigi, include un vasto programma di concerti, spettacoli e attività culturali.

Un’estate di cultura e intrattenimento

Le consigliere Anita Luciano e Irene Falcone, ideatrici e organizzatrici degli eventi, hanno collaborato con numerose associazioni del territorio per creare un calendario ricco e variegato. Tra le associazioni coinvolte ci sono Coop Art, Ass Cult La Musica CFM, Old4you, Meta Promotion, Archeoclub Aricino Nemorense Aps, Arteidea Eventi e Servizi, Coro in Maschera di Ariccia e La Terzina Associazione Culturale.

Dichiarazioni delle consigliere

Anita Luciano ha dichiarato: “Ariccia da Amare rappresenta il trionfo della cultura nella nostra città, dell’aggregazione e del coinvolgimento cittadino“. Irene Falcone ha aggiunto: “Anche per quest’estate sono previsti eventi di diversa natura, pensati per soddisfare un pubblico variegato e rendere questa stagione ancora più ricca e vibrante“. Entrambe hanno ringraziato le associazioni e il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, per il loro prezioso supporto.

Programma eventi