“Cartas de Calvino” arriva in Italia: il docufilm di Esther Barroso Sosa con Monica Marziota interprete della colonna sonora originale “Se la vita fosse solo un libro”

Ultimo aggiornamento il 21 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Arriva in Italia “Cartas de Calvino”, il docufilm della regista Esther Barroso Sosa, che vede protagonista la cantante e compositrice Monica Marziota, interprete della colonna sonora originale “Se la vita fosse solo un libro”. Girato tra Roma, Sanremo e L’Avana, questo omaggio cinematografico sarà presentato durante la rassegna Scoprir XII. Mostra di Cinema Iberoamericano, organizzata dall’Instituto Cervantes.

Un intreccio di arte e letteratura nel cinema

Il documentario, prodotto da Cubavision Internacional/Ecce Musica, unisce il mondo della letteratura e della musica in un viaggio emozionante che esplora l’eredità culturale di Italo Calvino. Al centro della storia, Monica Marziota riceve misteriose lettere attribuite allo scrittore, un espediente narrativo che conduce lo spettatore attraverso un intreccio tra sogno e realtà. Questo approccio rende il film un tributo unico che riflette il profondo legame tra arti visive e parole.

Una colonna sonora che emoziona

Elemento chiave del film è la colonna sonora originale, “Se la vita fosse solo un libro”, composta e interpretata da Monica Marziota. Questo album, edito da Digital Records, sarà disponibile dal 23 novembre su Spotify e altre piattaforme, permettendo al pubblico di immergersi nelle atmosfere del docufilm attraverso la musica.

Le proiezioni in programma

Il pubblico italiano potrà assistere a due proiezioni di “Cartas de Calvino”:

23 novembre 2024 : Casa del Cinema, Sala Cinecittà, Largo Marcello Mastroianni, 1, Roma, ore 15.30

: Casa del Cinema, Sala Cinecittà, Largo Marcello Mastroianni, 1, Roma, ore 15.30 26 novembre 2024: Cinema Rouge et Noir, Piazza Verdi, 8, Palermo, ore 15.30

Durante entrambe le proiezioni saranno presenti la regista Esther Barroso Sosa, la protagonista Monica Marziota, il celebre doppiatore Andrea Mete, voce di un giovane Italo Calvino, e altri membri del cast. Questi eventi offrono un’occasione imperdibile per i cinefili e gli amanti della letteratura.

Un viaggio tra lettere, musica e ricordi

La trama del docufilm si sviluppa intorno alla figura di Monica Marziota, che desidera rendere omaggio al suo scrittore preferito, Italo Calvino, attraverso la musica. Quando riceve delle lettere attribuite a Calvino, pur essendo nata nell’anno della sua morte, la storia prende una piega misteriosa. Le lettere la conducono a esplorare il legame tra Calvino e la sua città natale, Santiago de las Vegas a Cuba, ispirandola nella creazione del brano che tanto aveva cercato.

Un’opera da non perdere per gli amanti della cultura

“Cartas de Calvino” è molto più di un documentario: è un omaggio al potere della letteratura, della musica e del cinema nel connettere mondi e generazioni. Attraverso il dialogo tra passato e presente, tra immaginazione e realtà, il film si propone di lasciare un’impronta indelebile nella memoria degli spettatori, celebrando uno degli scrittori più amati di sempre. Non perdete questa straordinaria occasione per immergervi in un viaggio tra cultura e arte.