“Casa a Prima Vista”: Consigli Esperti da Agenti Immobiliari

Casa a Prima Vista: gli agenti immobiliari più amati della TV tornano a Milano

Dopo le emozionanti puntate ambientate a Roma, i protagonisti di Casa a Prima Vista sono pronti per una nuova sfida nella vivace piazza di Milano. Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, tre agenti immobiliari esperti e apprezzati dal pubblico, si metteranno alla ricerca della casa dei sogni per i loro clienti esigenti. In ogni puntata, i tre agenti si sfideranno per convincere il candidato a concludere l’affare e a scegliere la loro proposta.

Le nuove puntate di Casa a Prima Vista andranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.20 sul canale 31 e saranno disponibili anche in streaming su RealTime.it. Mentre aspettiamo l’inizio della nuova serie il 12 febbraio, abbiamo chiesto ai tre protagonisti di condividere alcune delle loro dritte professionali.

I difetti più difficili da far digerire agli acquirenti

Quando si tratta di vendere una casa, ci sono alcuni difetti che possono essere più difficili da far accettare agli acquirenti. Secondo Ida Di Filippo, uno dei difetti più problematici è il bagno cieco, ma in generale una casa buia può essere un vero ostacolo. Gianluca Torre, invece, ritiene che l’assenza di spazi esterni sia un difetto importante da considerare. Mariana D’Amico concorda con Ida sul bagno cieco, sottolineando che è una delle zone della casa che viene vissuta di più.

La casa dei sogni: luce, spazi e comfort

Quando si immaginano le proprie case dei sogni, i tre agenti immobiliari hanno idee diverse ma condividono alcuni elementi chiave. Ida Di Filippo sottolinea l’importanza della luce, desiderando una casa luminosa e un’ampia zona giorno per poter accogliere amici e parenti. Gianluca Torre è d’accordo sulla luce e aggiunge che un salone ampio è un must. Mariana D’Amico, invece, sogna un attico con vista panoramica, piscina sul terrazzo, zona spa e palestra.

Cosa considerare quando si acquista una casa

Quando si acquista una casa, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. Ida Di Filippo sottolinea l’importanza dell’esposizione, consigliando di visitare la casa di giorno per valutare la luminosità. Gianluca Torre mette in evidenza l’importanza della regolarità edilizia, sia urbanistica che catastale, per evitare problemi futuri. Mariana D’Amico, invece, sottolinea l’importanza del prezzo, che deve essere adeguato alle caratteristiche della casa.

Se Milano risulta troppo costosa, i tre agenti immobiliari consigliano di considerare l’hinterland. Ida Di Filippo suggerisce che tutti i paesi vicini a Milano sono ben serviti e che l’acquisto di una casa nell’hinterland può rivelarsi un buon affare. Gianluca Torre propone Monza come un ottimo compromesso, mentre Mariana D’Amico consiglia Lainate/Rho, una zona vicina alla metropolitana.

Se invece si decide di rimanere a Milano, i consigli dei tre agenti immobiliari si concentrano su diverse zone. Ida Di Filippo suggerisce Brera, una zona in continua crescita che mantiene le caratteristiche storiche della città. Gianluca Torre indica le aree adiacenti agli scali Romana e Farini, che potrebbero vedere un aumento dei prezzi nel tempo. Mariana D’Amico consiglia tutte le zone semicentrali tra la seconda e la terza cerchia di Milano.

Con le loro esperienze e conoscenze, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre sono pronti a guidare i loro clienti nella ricerca della casa perfetta, offrendo consigli professionali e cercando di soddisfare le loro esigenze. Non vediamo l’ora di seguire le nuove puntate di Casa a Prima Vista e scoprire quali sorprese ci riserveranno i tre agenti immobiliari più amati della TV.

