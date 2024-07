Casa di BEN AFFLECK e JLO in Vendita: Ultimo Segno della Crisi

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La situazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra essere giunta a un punto critico, con chiari segnali di un matrimonio in crisi. Le voci riguardanti la fine imminente della relazione tra i due si sono rafforzate negli ultimi mesi, con nuovi sviluppi che confermano ulteriormente la situazione.

La Vendita della Sontuosa Casa: Un Indizio Importante

La coppia celebrity ha deciso di mettere in vendita la loro sontuosa villa a Beverly Hills, acquistata lo scorso anno. Con dodici camere da letto, 24 bagni, una palestra e servizi da hotel di lusso, la residenza dal valore di oltre 60 milioni di dollari è ora ufficialmente sul mercato. L’annuncio della vendita è comparso sul sito dell’agenzia immobiliare di Santiago Arana, specializzata in immobili di prestigio.

L’Opinione dell’Agente Immobiliare delle Star

Josh Flagg, noto agente immobiliare delle celebrità, ha commentato la decisione di Ben Affleck e Jennifer Lopez sottolineando che di solito le persone non vendono la propria casa principale così presto dopo averla acquistata, a meno che non ci siano motivi importanti come un divorzio.

Speculazioni sul Divorzio

Le voci di un imminente divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si fanno sempre più insistenti. Alcune fonti suggeriscono che la pop star potrebbe richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute durante il matrimonio, poiché sembra che il marito abbia manifestato disagio riguardo al suo tenore di vita, spingendola a pagare ogni cosa personalmente. Inoltre, il trasferimento di Affleck in una residenza più vicina ai suoi figli, frutto del suo matrimonio precedente con Jennifer Garner, aggiunge ulteriori elementi alla speculazione sullo scioglimento del matrimonio.

JLo ha trascorso recentemente una vacanza da sola, inizialmente pianificata come un momento per lavorare sul loro rapporto, ma le voci sulla fine imminente del matrimonio si fanno sempre più persistenti. Nonostante ciò, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, mantenendo il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.