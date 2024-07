Cena Pre Nuziale di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: Atmosfere Romantiche e Chic

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si preparano a pronunciare il fatidico ‘sì’. Giunti in Toscana, accolti da familiari e amici, vivono un’atmosfera incantata e sofisticata.

L’Arrivo in Toscana

In attesa del grande giorno, i due sposi sono approdati in Toscana, pronti per immergersi nell’atmosfera fiabesca preparata per loro, incantevole e raffinata.

L’Esclusivo Dinner Pre Nuziale

La serata pre nuziale organizzata da Ignazio e Cecilia, curata dagli esperti Event Planner Steve Di Maio e Isabella Fiore, riflette lo stile unico della coppia: rilassato e chic, con un tocco di modernità che si ispira alle ultime tendenze matrimoniali.

Atmosfera Delicata e Accogliente

La tavola imbandita con cura trasmette un’eleganza delicata, mentre le atmosfere suggeriscono un’atmosfera familiare in cui ogni dettaglio è curato con amore, consentendo a tutti di essere autentici. I look di Ignazio e Cecilia non deludono le aspettative dei fan.

Stile degli Sposi

Ignazio indossa un elegante abito verde muschio, mentre Cecilia sfoggia un coordinato dai toni ghiaccio, con gonna a portafoglio e gilet, che confermano il loro gusto sofisticato e contemporaneo.

