Certosa di Pontignano ospita Certosa in Jazz: un viaggio tra musica e cultura fino al 18 settembre

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Nella suggestiva cornice della Certosa di Pontignano, il ritmo del jazz e delle sue molteplici sfaccettature si unisce alla storia e ai sapori del territorio. La rassegna annuale “Certosa in Jazz“, in collaborazione con l’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni, propone concerti settimanali che arricchiscono l’estate senese, rendendo omaggio alla musica e alle tradizioni culinarie locali fino al 18 settembre.

Un festival di jazz tra gli affreschi e i giardini

Location straordinaria per concerti indimenticabili

La Certosa di Pontignano, un’antica struttura monastica trasformata in hotel dal brand Place of Charme, rappresenta un palcoscenico unico per il festival jazz. Situata nelle colline senesi, questa location non solo offre un ambiente suggestivo ma anche una storia affascinante, arricchita da affreschi e giardini simmetrici. Ogni mercoledì, a partire dalle 19.00, il Chiostro dei Conversi si trasforma nel cuore pulsante della rassegna musicale, dove artisti di talento si esibiscono in un’ampia varietà di stili, spaziando dal jazz standard al blues, dal soul alla black american music. Un’esperienza che unisce le note dei musicisti con il panorama storico, creando un’atmosfera coinvolgente e imperdibile.

Il programma della rassegna

La programmazione di “Certosa in Jazz” offre un mix di performance che celebrano diversi generi musicali. Tra i principali appuntamenti, il 7 agosto si esibiranno i Re-Bop, che porteranno sul palco sonorità di vocal jazz e bebop, seguiti il 28 agosto dall’Addabbo Organ Trio, specializzato nel modern jazz e soul. Il 4 settembre, il Khifla Duo presenterà un repertorio di jazz standard e colonne sonore, mentre l’11 settembre, il gruppo Comunque Sia proporrà ritmi di musica latina e brasiliana. Infine, il 18 settembre chiuderà la rassegna la mini-big band Sax Appeal, promettendo un gran finale con brani accattivanti.

Un’esperienza culinaria e culturale

Mixology e sapori locali

A rendere l’esperienza ancor più unica, il bar del Chiostro di Pontignano presenta un’interessante proposta di mixology, che si sposa perfettamente con i concerti. I cocktail, progettati per evocare i profumi e i sapori del territorio, comprendono ingredienti freschi e locali, come spezie, miele prodotto dalle api degli alveari del giardino all’italiana e olio extra-vergine d’oliva degli oliveti circostanti. Questa fusione di musica e gastronomia offre agli ospiti la possibilità di assaporare le migliori tradizioni culinarie senesi mentre si godono concerti di alta qualità, per un’esperienza sensoriale completa.

Visita alla Certosa

Oltre ad offrire eventi musicali, la Certosa di Pontignano è un luogo di grande valore culturale. I visitatori possono esplorare la Cappella di Sant’Agnese, affrescata e aperta al pubblico, che mette in mostra opere d’arte di rara bellezza. Inoltre, la struttura è accessibile anche a chi non soggiorna in hotel, permettendo a tutti di approfittare di pranzi al ristorante o di aperitivi al bar. L’area circostante invita alla scoperta di paesaggi incantevoli, dalle strade bianche del Chianti ai vigneti e oliveti delle crete senesi, creando un perfetto connubio tra arte e natura.

Un’estate tra note e cultura

La rassegna “Certosa in Jazz” non rappresenta solo un evento musicale, ma un’opportunità per immergersi nell’arte e nella cultura senese. Con concerti settimanali che uniscono talenti e cucina locale, la Certosa di Pontignano si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del jazz e della bellezza storica, rendendo l’estate 2023 un periodo indimenticabile.