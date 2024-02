César 2024: Anatomia di una caduta trionfa con sei premi

Il film “Anatomia di una caduta”, diretto da Justine Triet, è il grande vincitore dei César 2024, gli Oscar del cinema francese. Il lungometraggio, già insignito della Palma d’oro a Cannes 76, di due Golden Globe e di sei European Film Awards, si è aggiudicato sei statuette nella serata dei premi, tra cui quelli per miglior film, miglior regista, miglior attrice e **miglior sceneggiatura originale.

Il successo di “Anatomia di una caduta” e altri vincitori

Alla 49esima edizione dei Premi César, non solo “Anatomia di una caduta” ha fatto incetta di riconoscimenti, ma anche altre opere e artisti si sono distinti. L’italiano Andrea Laszlo De Simone ha vinto il premio per la migliore colonna sonora per il film “Il regno animale”. Un altro film premiato è stato il thriller di fantascienza di Thomas Cailley, che ha conquistato ben cinque premi nelle categorie tecniche, tra cui fotografia, suono, costumi ed effetti visivi.

Diverse sorprese ai César 2024: vincitori e novità

Tra le sorprese della serata, c’è stata la vittoria di “La natura dell’amore” della regista canadese Monia Chokri nella categoria miglior film straniero, superando pellicole di grande successo come “Oppenheimer” di Christopher Nolan e “Perfect Days” di Wim Wenders. Inoltre, l’esordio di Jean-Baptiste Durand con “Chien de la casse” ha ricevuto riconoscimenti importanti come miglior opera prima e miglior promessa maschile per l’attore Raphaël Quenard.

Elenco completo dei vincitori dei César 2024

La lista dei vincitori dei César 2024 include numerosi premiati in diverse categorie, dai migliori attori e attrici ai premi tecnici, passando per riconoscimenti come miglior sceneggiatura e miglior film d’animazione. La serata ha visto trionfare artisti emergenti e nomi consolidati, confermando l’ecletticità e la qualità del cinema francese e internazionale premiato dall’Académie des arts et techniques du cinéma.