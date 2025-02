Champions League, oggi il sorteggio per l’Inter: orario, avversari e dove vederlo in tv

Ultimo aggiornamento il 21 Febbraio 2025 by Francesca Monti

I tifosi dell’Inter sono in attesa con grande emozione del sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League, che si svolgerà oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. Con le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus, i nerazzurri sono diventati l’unica speranza italiana nella competizione europea più prestigiosa. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha concluso la fase a gironi al quarto posto, assicurandosi così un posto diretto agli ottavi.

Il sorteggio e le possibili avversarie dell’Inter

Il sorteggio di oggi stabilirà quale sarà il prossimo avversario dell’Inter. Le opzioni sono chiare: i nerazzurri potrebbero incrociare le armi con il Feyenoord, che ha recentemente eliminato il Milan, oppure con il PSV Eindhoven, che ha avuto la meglio sulla Juventus. In ogni caso, sarà un club olandese a sfidare l’Inter. La partita di andata si disputerà in trasferta il 4 o 5 marzo, mentre il ritorno avrà luogo a San Siro tra l’11 e il 12 marzo. Questo sorteggio rappresenta un momento cruciale per la squadra, che ambisce a proseguire il proprio cammino verso la conquista del trofeo.

Dove seguire il sorteggio in TV

Per gli appassionati desiderosi di seguire il sorteggio, ci sono diverse opzioni disponibili. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), oltre che sui canali Sky Sport e Prime Video. Sarà possibile seguire il sorteggio anche in streaming tramite NOW e sull’app SkyGo, assicurando così a tutti i tifosi di non perdere questo importante appuntamento.

La tensione è palpabile tra i sostenitori dell’Inter, che nutrono speranze in un sorteggio favorevole per continuare a sognare in grande nella competizione europea. Con l’unica squadra italiana ancora in corsa, l’attenzione è tutta rivolta a Nyon, dove oggi si deciderà il destino della formazione nerazzurra.