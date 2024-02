Chanel Totti: La giovane celebrità che continua ad attirare critiche

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, continua a far parlare di sé per il suo stile di vita lussuoso che condivide sui social. Nonostante le critiche ricevute, la ragazza di soli 16 anni mostra con orgoglio viaggi da sogno, abiti di alta moda e serate esclusive che destano perplessità. Recentemente, ha condiviso su Instagram scatti della sua vacanza a Dubai in compagnia del fidanzato Cristian Babalus e della sorella Isabel, mostrando la loro esperienza in locali di lusso come il “Billionaire” e il ristorante “Chic Nonna”.

La lussuosa esperienza al “Five Palm Jumeirah” di Dubai

Durante il soggiorno a Dubai, Chanel e Cristian hanno scelto di alloggiare al rinomato hotel “Five Palm Jumeirah”, un vero e proprio paradiso di lusso dotato di servizi esclusivi come bar, discoteche, spa, piscine e una spiaggia privata. Situato sull’iconica isola artificiale che caratterizza il panorama di Dubai, l’hotel offre panorami mozzafiato sul Golfo Persico e sulla città. I costi per una notte in una camera vista mare variano tra i 500 e gli 800 euro, a seconda delle opzioni di pasti inclusi. Inoltre, la coppia ha potuto godersi serate al “Billionaire” di Flavio Briatore, dove il costo di un’esperienza completa può superare i 600 euro, offrendo cene di lusso, intrattenimento e spettacoli esclusivi.

Chanel e Cristian: Una coppia social e imprenditoriale

Oltre a condividere momenti di lusso e relax sui social, Chanel Totti e Cristian Babalus hanno avviato insieme un’attività online chiamata “2C Limited”, un’azienda specializzata nella vendita di sneaker in edizione limitata. Cristian, già imprenditore nel settore dell’abbigliamento con il negozio Babalus & Babalusino a Roma, ha unito le forze con Chanel per creare questa nuova impresa. Nonostante la giovane età di Chanel, che frequenta una scuola privata internazionale a Roma dove la retta si aggira intorno ai 30mila euro, la coppia sembra gestire con successo sia la loro vita sociale e di lusso che l’attività imprenditoriale. Questo genera interrogativi tra i follower su come sia possibile conciliare un tale stile di vita con gli impegni scolastici di una ragazza di 16 anni.