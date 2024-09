Chewing Gum Day: celebrazione del dolcetto che unisce gli italiani tra ricordi e tradizione

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La festa del chewing gum si celebra il 30 settembre, un’occasione che mette in luce l’incrocio tra cultura e abitudini alimentari degli italiani. Con oltre 9 milioni di famiglie che acquistano regolarmente questo dolcetto, il chewing gum ha assunto nella cultura locale nomi diversi, come cicca o cingomma. Un’indagine condotta da AstraRicerche mette in evidenza come l’89,4% degli italiani consumi questa gomma da masticare, rendendola una presenza costante nelle abitudini quotidiane. Il chewing gum rappresenta quindi non solo un piacere personale, ma un elemento di condivisione e memoria collettiva, legata a momenti ludici e film iconici come Grease.

La diffusione del chewing gum in Italia

Storia e origini del chewing gum

L’origine del chewing gum risale all’era preistorica, quando le persone masticavano resine e corteccia per le loro proprietà benefiche, in particolare per alleviare le infiammazioni alle gengive. Tuttavia, la forma moderna che conosciamo oggi affonda le radici nel 1870, grazie all’inventore americano Thomas Adams, che per primo contribuì alla creazione di un chewing gum strutturato. La vera svolta avvenne alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, quando William G. White, un venditore di popcorn, perfezionò la formula che avrebbe reso questo dolcetto popolare.

La diffusione del chewing gum in Europa avvenne durante le guerre mondiali, quando i soldati americani portavano il prodotto nelle loro razioni. Questo portò alla consapevolezza dei benefici del chewing gum, come la sua capacità di ridurre lo stress e la tensione in situazioni critiche, favorendo così l’introduzione di questo prodotto nella cultura di massa europea.

Un evento dedicato

Dal 2022, il Chewing Gum Day è ufficialmente celebrato anche in Italia, un evento che è stato reso possibile grazie all’impegno di un noto produttore dolciario. La giornata è caratterizzata da eventi nelle piazze di dieci città italiane: Milano, Pavia, Firenze, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Bari, Palermo e Roma. Il 29 settembre, a partire dalle ore pomeridiane, i cittadini sono invitati a partecipare a festeggiamenti dedicati, che coinvolgeranno il pubblico con giochi e attività interattive, creando un’atmosfera di convivialità attorno a uno dei dolciumi più amati.

Le preferenze degli italiani per il chewing gum

Dati statistici sulle abitudini di consumo

Secondo recenti statistiche, il chewing gum è più di un semplice alimento per molti italiani. Un’indagine rivelatrice condotta da AstraRicerche ha mostrato che il formato più popolare di chewing gum è proprio il confetto, con il gusto alla menta che spicca tra le preferenze degli utenti. Non è sorprendente che oltre il 28% degli intervistati abbia associato il chewing gum a ricordi con amici, dimostrando come questo dolcetto possa stimolare emozioni legate a esperienze condivise.

Inoltre, l’influenza del cinema non può essere ignorata: il 54,2% degli intervistati ha fatto riferimento al film “Grease”, sottolineando come icone culturali possano influenzare le nostre scelte alimentari e comportamentali. Questo non solo evidenzia la popolarità del chewing gum, ma anche come esso faccia parte della storia collettiva e della cultura del divertimento.

Igiene orale e chewing gum

Un aspetto significativo dell’universo del chewing gum è il suo contributo all’igiene orale, in particolare per le varianti senza zucchero. Questi prodotti, che utilizzano lo xilitolo – un dolcificante naturale, contribuiscono a ridurre il rischio di carie. La masticazione di chewing gum aiuta a stimolare la produzione di saliva, una componente fondamentale per il mantenimento della salute orale, in quanto favorisce la pulizia dei denti e il bilanciamento dell’acidità in bocca.

È chiaro che l’importanza del chewing gum va oltre il semplice atto di masticare: la sua funzione igienica si sposa con le abitudini quotidiane, rendendolo un alleato per molti. Il Chewing Gum Day non è solo una celebrazione di un prodotto alimentare, ma un riconoscimento della sua rilevanza nella vita di milioni di italiani.