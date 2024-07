Chiara Ferragni: decisione strategica e conseguenze sulla sua attività

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Chiara Ferragni sceglie di non proseguire con il ricorso sul caso del pandoro Balocco, influenzata da una strategia legale che suscita riflessioni sulla sua attività imprenditoriale e sulle implicazioni a seguito di questa decisione.

I legali di Chiara Ferragni hanno depositato presso il Tar del Lazio la rinuncia al ricorso contro l’Agcm riguardante il caso del Pandoro. Si tratta di un gesto inaspettato che comporterà la rinuncia alle sanzioni economiche previste, che ammontano complessivamente a circa un milione di euro. Fonti interne al team Ferragni hanno confermato la notizia, gettando luce su questa scelta inaspettata dell’imprenditrice digitale.

In passato, Chiara Ferragni e i suoi legali avevano chiesto di annullare le sanzioni inflitte dall’Antitrust alle società dell’imprenditrice, Fenice e Tbs crew, per la presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Pink Christmas. Tuttavia, la decisione di rinunciare al ricorso assume un significato importante, poiché eviterà anche una potenziale sanzione sulle uova di Pasqua, un’altra questione soggetta a un’inchiesta dell’Antitrust.

La scelta di Chiara Ferragni di rinunciare al ricorso rappresenta un passo indietro significativo, ma strategico, che rivela una certa intesa informale con l’Antitrust. Questo gesto potrebbe avere ripercussioni sulle future attività imprenditoriali della digital influencer, considerando che evita ulteriori sanzioni e controverse legali legate ai suoi prodotti. La decisione di rinunciare al ricorso sul caso del pandoro Balocco si configura quindi come una mossa ponderata, che mira a preservare l’immagine e la reputazione dell’imprenditrice digitale.

