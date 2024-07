Chiara Ferragni e il suo nuovo inizio a Forte dei Marmi

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un fan sorprende Chiara Ferragni con un complimento

A Forte dei Marmi, la famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni è protagonista di un episodio che ha fatto parlare sui social. Durante una giornata di relax sulla spiaggia, un fan le ha rivolto dei complimenti che hanno scatenato una reazione inaspettata da parte di lei.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni e i messaggi nascosti

Mentre si trovava sulla spiaggia, Chiara Ferragni è stata avvicinata da un suo ammiratore che le ha dichiarato di trovarla sempre più bella ad ogni suo incontro. La risposta dell’influencer non si è fatta attendere, e con una frecciatina apparentemente ironica ha accennato alla sua recente separazione.

Tra Chiara Ferragni e Fedez sembrano continuare a volare frecciatine, anche se in modo velato. L’imprenditrice digitale non esita a rispondere a chi la complimenta con allusioni alla sua nuova libertà e al proprio percorso di rinascita personale. La separazione sembra aver scatenato in lei una nuova consapevolezza e una maggiore sicurezza in sé stessa.

