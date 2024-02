Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi: la polemica

Negli ultimi giorni, si è scatenata una polemica sui social riguardo a una presunta relazione tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. La situazione si è accesa quando lo staff dell’influencer ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento romantico con Trussardi, precisando che i due si sarebbero incontrati solo una volta, anni prima, durante un fashion show. Le dichiarazioni hanno scatenato una dura replica da parte di Tomaso Trussardi.

La replica di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi ha deciso di replicare alla smentita di Chiara Ferragni tramite un lungo post su Instagram. Nel suo intervento, Trussardi ha sottolineato di conoscere Chiara da molti anni, sin dai tempi in cui era una blogger alle prime armi e ancora non era affermata nel mondo della moda. Ha evidenziato il supporto costante che lui e la sua famiglia hanno sempre mostrato nei confronti di Chiara e della sua sorella Valentina Ferragni, sottolineando la stima reciproca e la collaborazione professionale.

L’imprenditore digitale ha espresso il suo disappunto per come la situazione sia stata liquidata in modo “riduttivo ed offensivo”, sottolineando che la loro relazione professionale merita di essere rispettata e non minimizzata. Inoltre, Trussardi ha ironizzato sull’ipotesi che l’ufficio stampa di Chiara abbia esagerato nella gestione della vicenda, definendo l’accaduto “alquanto bizzarro” e suggerendo che forse abbiano mangiato troppi panettoni durante le festività. La replica di Trussardi ha aggiunto ulteriore pepe alla controversia, alimentando il dibattito sui social.