Ciclone polare in arrivo: Italia in allerta per freddo, piogge e neve nei prossimi giorni

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

markdown

Un’imponente perturbazione meteorologica si sta avvicinando all’Italia, con conseguenze che promettono di essere significative e pervasive. Con la data del 12 settembre 2024, esperti di meteorologia segnalano l’arrivo di un ciclone polare che porterà un’improvvisa diminuzione delle temperature, accompagnata da intense piogge, venti forti e nevicate. In questo articolo esaminiamo le previsioni meteorologiche per i giorni a venire, evidenziando i dettagli che ogni cittadino deve sapere per affrontare al meglio le avversità meteorologiche.

Ciclone polare: origine e caratteristiche

Un ciclone di aria artica

Andrea Garbinato, esperto di meteorologia e responsabile della redazione di www.iLMeteo.it, ha annunciato che l’Italia è sotto l’influenza di un ciclone polare, il quale è causato da una colata d’aria artica marittima in arrivo. Sebbene connettere eventi meteorologici a temperature artiche possa generare preoccupazione, Garbinato specifica che le temperature nell’Artico non sono particolarmente rigide in questo periodo dell’anno. Infatti, nelle ultime giorni, le regioni artiche stanno registrando condizioni climatiche più miti del previsto, con valori che superano lo zero.

Nonostante la mitigazione delle temperature artiche, questo fenomeno meteorologico porterà comunque a un significativo abbassamento delle temperature sul suolo italiano. Gli esperti prevedono severe anomalie termiche per settembre, il che implica che gli italiani dovranno prepararsi a condizioni climatiche decisamente più fredde per la stagione.

Previsioni immediate

Nelle prossime ore, l’Italia entrerà in una fase di maltempo che avrà inizio dalle regioni del Nord Est, per poi espandersi alla Liguria e alla Toscana. Le correnti sud-occidentali porteranno con sé perturbazioni e rovesci intensi. Si prevede che le zone più colpite saranno Friuli Venezia Giulia e Triveneto, con significativi accumuli di pioggia attesi anche sull’Appennino settentrionale. Le ondate di maltempo non si fermeranno qui; nel pomeriggio e in serata, il Lazio, la Campania e la Sicilia occidentale subiranno violenti rovesci.

Impatti attesi e allerta meteo

Venti e precipitazioni

La situazione meteo non solo prevede piogge abbondanti, ma anche venti di burrasca, in particolare nel settore del Libeccio che interesserà aree come la Sardegna settentrionale, la Liguria e la Toscana. Ci si aspetta che le raffiche di vento possano raggiungere punte elevate, specialmente lungo il versante adriatico romagnolo e centrale, così come sulla Puglia. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli porteranno anche a nevicate sulle Alpi, dove la neve farà la sua comparsa sulle vette oltre i 1500 metri. Gli abitanti delle diverse regioni dovranno prendere precauzioni, preparandosi a una vera e propria tempesta invernale.

Le previsioni per giorni successivi

Il giorno successivo, venerdì 13, segnerà il picco del crollo termico, con un abbassamento delle temperature che interesserà tutto il territorio. Le regioni del Medio Adriatico, comprese Marche, Abruzzo e Molise, saranno particolarmente colpite da forti precipitazioni, mentre le aree meridionali, come Campania e Calabria, vedranno un maltempo persistente. Al contrario, il Nord e la fascia centrale tirrenica godranno di ampie schiarite.

Nel fine settimana, si prevede un miglioramento generale del tempo, con un aumento di ore di sole; tuttavia, le regioni adriatiche e l’area tra Sicilia e Calabria potrebbero ancora sperimentare piogge e temporali. La stagione autunnale si palesa con condizioni climatiche più rigide e variabili.

Dettagli delle previsioni per il fine settimana

Giovedì 12

Al Nord : maltempo persistente con un deciso crollo termico.

: maltempo persistente con un deciso crollo termico. Al Centro : maltempo su Toscana , Umbria , Lazio e Sardegna con temperature in calo.

: maltempo su , , e con temperature in calo. Al Sud: ultime ore di bel tempo prima della peggioramento previsto in Campania.

Venerdì 13

Al Nord : fresche temperature, ultime piogge nel Nord Est .

: fresche temperature, ultime piogge nel . Al Centro : maltempo sulle regioni adriatiche, con vento e calo termico.

: maltempo sulle regioni adriatiche, con vento e calo termico. Al Sud: maltempo atteso soprattutto in Campania e Calabria tirrenica, con un notevole crollo delle temperature.

Sabato 14

Al Nord : temperature fresche al mattino, con piogge attese sul Veneto nel pomeriggio.

: temperature fresche al mattino, con piogge attese sul nel pomeriggio. Al Centro : prevalenza di sole nelle regioni tirreniche, rovesci sulle aree adriatiche.

: prevalenza di sole nelle regioni tirreniche, rovesci sulle aree adriatiche. Al Sud: temporali e vento forte sul basso Tirreno.

Con l’arrivo di questo ciclone polare, gli italiani sono chiamati a prepararsi e a rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche per affrontare al meglio questa fase di maltempo e il brusco abbassamento delle temperature.