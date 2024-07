Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro luna di miele in Sicilia

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo momenti indimenticabili durante la loro luna di miele in Sicilia, una meta speciale scelta per celebrare il loro amore dopo il matrimonio avvenuto a Forte dei Marmi. Accompagnati dai loro due figli, la coppia ha deciso di immergersi appieno nella bellezza e nell’intimità dell’isola per questa fase così romantica della loro vita.

Il Matrimonio a Forte dei Marmi

Il 12 luglio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono uniti in matrimonio in una cerimonia indimenticabile a Forte dei Marmi. Circondati da amici, parenti e volti noti dello spettacolo italiano, i due hanno celebrato il loro legame in una delle località più suggestive d’Italia. La scelta di questo luogo incantevole per il loro amore ha reso il giorno ancora più speciale.

La Scelta della Sicilia per la Luna di Miele

Dopo il matrimonio, Clizia e Paolo hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele in Sicilia, condividendo con i loro follower momenti unici e romantici di questa fase così significativa della loro vita. L’influencer ha postato nuovi Reel, foto e video del loro viaggio in Sicilia, mostrando il legame speciale che li unisce a questa terra magica insieme ai loro figli Nina e Gabriele.

L’Amore Tra Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante il Grande Fratello e da allora il loro legame è stato sempre saldo e intenso. Dopo il reality show, hanno deciso di coltivare la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori, dando vita a una famiglia unita e amorevole. Dai momenti emozionanti della loro unione in matrimonio, i fan hanno potuto condividere la gioia di Clizia e Paolo, testimoniando il loro affetto e sostegno in ogni passo importante della coppia.

Il Sostegno dei Fan

Durante questo momento così speciale della loro vita, i fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati vicini alla coppia, manifestando il loro affetto e il loro sostegno in occasione del matrimonio e della luna di miele. L’amore e la felicità che traspare dalle immagini e dai racconti condivisi sui social hanno reso partecipi tutti coloro che seguono con affetto la storia di Clizia e Paolo, augurando loro ogni bene e tanta felicità per il futuro.