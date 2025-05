Come orientarsi tra i trattamenti top per la cura dei capelli: differenza tra botox e cheratina

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Chi desidera prendersi cura della propria chioma in modo professionale si trova spesso davanti a un dilemma: scegliere il botox capillare o optare per un trattamento alla cheratina? Entrambe le soluzioni promettono capelli più sani, lucenti e ordinati, ma con modalità ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza tra botox e cheratina è il primo passo per non sbagliare.

Il botox capillare non liscia, ma ripara

Il botox per capelli è una formula nutriente e ricostituente, pensata per intervenire sulla struttura interna del capello. A base di vitamine, proteine e collagene, agisce come una cura intensiva, indicata per chi ha capelli sfibrati, spenti o fragili.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non liscia né modifica la forma naturale: il suo scopo è idratare, rinforzare e ristrutturare, restituendo corposità ed elasticità. È perfetto per chi vuole mantenere la propria texture naturale, ma con un aspetto più sano e curato.

La cheratina doma il crespo e rende i capelli lisci

La cheratina, invece, agisce a un livello diverso. Non si limita a nutrire: modella, disciplina e trasforma. È la soluzione ideale per chi ha una chioma gonfia, crespa o ingestibile, soprattutto nei periodi di alta umidità.

Durante il trattamento, la cheratina viene veicolata all’interno del capello e poi sigillata con il calore. Il risultato? Capelli lisci, lucidi e facili da gestire per settimane, anche senza l’uso quotidiano della piastra.

Scegliere in base al tipo di capello (e alle aspettative)

La vera differenza tra botox e cheratina è legata al tipo di effetto desiderato.

Il botox è indicato per rigenerare, la cheratina per disciplinare. Chi cerca un effetto naturale e rigenerante, senza alterare troppo la propria chioma, troverà nel botox un valido alleato. Al contrario, chi desidera un effetto liscio prolungato, con meno tempo dedicato allo styling, sarà più soddisfatto della cheratina.

Quando l’esperienza fa davvero la differenza

Non tutti i trattamenti sono uguali, e affidarsi al primo salone disponibile può non essere la scelta migliore. La competenza del professionista, la consulenza personalizzata e l’uso di prodotti di qualità sono elementi determinanti per un buon risultato.

A Roma Sud, un punto di riferimento in questo ambito è il salone Goa White di Americo Leonardi, attivo da quasi quarant’anni. Qui ogni trattamento viene calibrato sul capello della singola persona, con un approccio sartoriale che mette al centro il benessere, oltre all’estetica.