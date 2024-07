Compleanno speciale: Nina Moric festeggia i 48 anni senza il figlio Carlos.

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nina Moric, Festa di Compleanno Intima

In occasione del suo compleanno, Nina Moric ha organizzato una festa in compagnia di amici intimi. Tuttavia, è emerso che alla celebrazione mancavano due presenze significative, ovvero l’ex compagno Fabrizio Corona e il figlio Carlos, frutto della loro relazione. La modella ha condiviso su Instagram alcune stories che documentavano il momento festoso, evidenziando il party organizzato in un ristorante sushi.

Stile e Sorrisi alla Festa di Nina Moric

Nina Moric si è presentata al suo party con un look curato e originale, indossando un crop top abbinato a pantaloncini color petrolio e arricchendo il tutto con delle treccine africane. Le immagini diffuse sui social la ritraevano sorridente e serena, concludendo la serata con la classica soffiata sulle candeline della torta di compleanno.

La Salute di Carlos Corona

L’assenza di Carlos, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, alla festa è stata giustificata dalle condizioni di salute del giovane. Fabrizio Corona ha reso noto che il figlio si trova in un percorso riabilitativo in una clinica, dove dovrà restare almeno fino a gennaio. Nonostante le difficoltà, il ragazzo ha avuto la possibilità di ottenere alcuni permessi speciali per trascorrere del tempo con il padre, mostrando una graduale ripresa.

