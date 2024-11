Comune di Nemi: Un impegno costante per fermare la violenza sulle donne

Ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Nel cuore dei Castelli Romani, il comune di Nemi si fa ogni anno protagonista di una manifestazione simbolica e concreta contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre, Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza di genere, il borgo accende un riflettore sulla realtà spesso nascosta della violenza, portando avanti un impegno che dura tutto l’anno.

Un’arte che parla di libertà e resistenza

L’opera “NO” di Marco Manzo, inaugurata nel 2021, è un simbolo potente della lotta contro la violenza sulle donne. Le due scarpe in bronzo, una saldamente piantata nel terreno e l’altra con i lacci spezzati, evocano la forza delle donne, ma anche le cicatrici lasciate dalla violenza. Accanto alla panchina rossa, questo monumento diventa un luogo di riflessione collettiva, ricordando che la violenza non può essere tollerata.

La piazza che si colora di speranza e lotta

Piazza Roma, cuore pulsante di Nemi, si trasforma ogni anno in uno spazio di consapevolezza e protesta. La storica fontana, con la Dea Diana in cima, viene illuminata da luci rosse, un segno visibile e potente della battaglia contro la violenza sulle donne. Questo gesto simbolico diventa un invito alla comunità a unirsi per un obiettivo comune: fermare la violenza e tutelare la libertà di ogni donna.

Nemi, un modello di sensibilizzazione e coinvolgimento

L’impegno di Nemi non si limita a una singola giornata. Le iniziative in occasione del 25 novembre sono il risultato di una collaborazione tra istituzioni, artisti e cittadini. Grazie all’attiva partecipazione della Pro Loco e di altre realtà locali, il borgo è diventato un esempio di come l’arte e la cultura possano essere utilizzate come strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale.

Una comunità che non dimentica

Quella di Nemi è una battaglia che affonda le radici nella memoria e nella solidarietà. Ogni anno, l’intera comunità si mobilita per ricordare le vittime di violenza di genere e per rinnovare l’impegno a lottare per una società più equa. La coesione sociale e l’unità della cittadinanza rendono questo piccolo borgo un faro di speranza, che invita tutti a unirsi contro l’atrocità della violenza.

Con il passare degli anni, Nemi si conferma come un punto di riferimento per la lotta alla violenza sulle donne, mostrando come ogni gesto, anche piccolo, possa contribuire a costruire un mondo migliore.