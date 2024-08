Controlli intensificati a Roma: la Polizia Locale combatte l’abusivismo commerciale e migliora la sicurezza

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Le misure di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale si intensificano in risposta all’abusivismo commerciale, specialmente durante le festività di Ferragosto. Questa azione mira a garantire un ambiente più sicuro e legale per residenti e turisti. I controlli si concentrano su diverse aree della città, con particolare attenzione al litorale romano e al centro storico, nel tentativo di mantenere l’ordine e la legalità.

Operazioni sul litorale romano

Durante il periodo di Ferragosto, le pattuglie del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e del X Mare hanno intensificato le operazioni di controllo nel comune di Ostia. Questi interventi sono stati diretti a contrastare la vendita abusiva di merci, un fenomeno particolarmente diffuso nei mesi estivi quando il litorale attira un gran numero di turisti.

Le verifiche hanno portato a un significativo sequestro di merce illegale, compresa bigiotteria, giocattoli, maschere, palloni e gonfiabili. L’obiettivo non è solo quello di contrastare l’abusivismo, ma anche di tutelare i consumatori e garantire la qualità dei prodotti venduti. La Polizia Locale, infatti, sta monitorando costantemente le aree più vulnerabili, dove l’abusivismo commerciale è più presente. La presenza di pattuglie è aumentata per garantire un maggiore controllo in questi luoghi sensibili.

Controlli nel centro storico

Oltre alle operazioni sul litorale, gli agenti del I Gruppo Centro hanno svolto controlli approfonditi nelle principali aree turistiche di Roma, inclusi luoghi iconici come la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Colosseo, il Pantheon e Piazza Navona. Questi controlli hanno portato a sequestri sia amministrativi che penali, colpendo articoli con marchi contraffatti, tra cui borse, cinture e portafogli.

In totale, più di 800 prodotti sono stati posti sotto sequestro nell’arco di pochi giorni. Questi sforzi non solo mirano a ridurre l’abusivismo commerciale, ma anche a proteggere i visitatori da frodi potenziali. L’immagine della capitale italiana come meta turistica di qualità è mantenuta grazie a questi incessanti sforzi di vigilanza. Gli agenti lavorano instancabilmente per garantire che le esperienze dei turisti non siano compromesse da attività illecite.

Azioni contro la criminalità e la sicurezza stradale

Oltre ai controlli contro l’abusivismo, la Polizia Locale ha anche preso misure decisive contro i crimini minori, inclusi furti e altri reati predatori. Durante una delle operazioni, una pattuglia ha identificato e bloccato un uomo, di nazionalità senegalese, che si era reso responsabile di un furto ai danni di turisti in Piazza della Trinità dei Monti. Questo individuo cercava di vendere braccialetti mentre si era già appropriato di una somma di denaro significativa da due vittime.

La denuncia per furto con destrezza è stata dunque formalizzata, evidenziando l’impegno degli agenti nel perseguire i malfattori. La sicurezza stradale è stata un altro ambito di attenzione, con la Polizia Locale che ha denunciato circa 700 violazioni al Codice della Strada. Questi interventi vorrebbero non solo mantenere un buon ordine pubblico, ma anche proteggere i cittadini e i visitatori dalle infrazioni che potrebbero derivare da comportamenti irresponsabili.

Queste misure di sicurezza messe in atto dalla Polizia Locale rappresentano un importante passo avanti nel mantenimento di un ambiente sicuro e ordinato, riecheggiando la volontà della città di Roma di affrontare seriamente le problematiche legate all’abusivismo commerciale e alla sicurezza pubblica.