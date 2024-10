Corso gratuito di street art a Lanuvio: iscrizioni aperte per i giovani

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Il centro giovanile Generaction di Lanuvio ha dato il via alle iscrizioni gratuite per un innovativo corso di Street Art, destinato a ragazzi dai 12 anni in su. Sotto la guida dell’artista Mauro Sgarbi, il corso si terrà dal 21 al 24 novembre a Campoleone, in Viale Carlo Marx, 2.

Lezioni teoriche e pratiche: il programma completo

Il corso è strutturato in lezioni teoriche e pratiche per offrire un’esperienza completa nel mondo della Street Art. Di seguito il programma dettagliato:

Giovedì 21 novembre : Teoria dalle 17:00 alle 20:00

: Teoria dalle 17:00 alle 20:00 Venerdì 22 novembre : Teoria dalle 17:00 alle 20:00

: Teoria dalle 17:00 alle 20:00 Sabato 23 novembre : Pratica (realizzazione murales) dalle 10:00 alle 20:00

: Pratica (realizzazione murales) dalle 10:00 alle 20:00 Domenica 24 novembre: Pratica (realizzazione murales) dalle 10:00 alle 20:00

Street art come mezzo di espressione sociale

Secondo il vicesindaco Valeria Viglietti, la Street Art rappresenta una modalità unica per i giovani di esprimere idee e sentimenti, rendendoli visibili a tutta la comunità. “La Street Art – afferma – non è solo rigenerazione urbana, ma anche uno strumento di espressione sociale”. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare accanto a Mauro Sgarbi, artista dal linguaggio visionario e surrealista, che li accompagnerà nell’esplorare questa forma artistica.

Modalità di iscrizione e contatti

Per maggiori informazioni o per iscriversi, gli interessati possono inviare un’email a generactionlanuvio@gmail.com o consultare il sito ufficiale di Generaction all’indirizzo https://generaction.net/workshop-streetart/.