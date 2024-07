Cortina Summer Party: la 15ª edizione festeggia con chef stellati e piatti gourmet a 1530 metri

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Redazione

L’atteso Cortina Summer Party è in arrivo il 22 agosto 2024 al Rifugio Socrepes, un evento che celebra il suo quindicesimo anniversario nella splendida cornice delle Dolomiti. Questo appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina, grazie alla partecipazione di rinomati chef e pasticceri che presenteranno piatti unici, abbinati a vini di alta qualità. I dettagli sulla manifestazione promettono un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Un evento gourmet tra le montagne

La location: Rifugio Socrepes

Situato a 1530 metri di altitudine, il Rifugio Socrepes si trasforma in un palcoscenico eccelso per l’annuale Cortina Summer Party. Questa struttura, immersa nella natura, offre un ambiente unico, dove gli amanti della gastronomia possono apprezzare i sapori autentici delle Dolomiti. Forte di una tradizione gastronomica che si integra con il patrimonio culturale della regione, il rifugio rappresenta un’ottima scelta per un evento che unisce cibo, vino e socializzazione tra gli amanti del buon vivere.

Chef stellati e piatti d’autore

Il Cortina Summer Party vedrà la partecipazione di chef di spicco come Graziano Prest, che guida il Ristorante Tivoli, insignito di una stella Michelin. Prest, attualmente coinvolto nei Giochi olimpici di Parigi 2024, presenterà le sue creazioni, sostenuto da altri nomi di rilevo come Denis Lovatel e Riccardo De Prà. Quest’ultimo, noto per il suo ristorante Dolada – che vanta anch’esso una stella Michelin – ha preparato anche il menu di nozze di George e Amal Clooney.

Oltre a questi grandi nomi, un folto gruppo di chef e pastry chef contribuirà all’evento. Tra di essi spiccano Andrea Stella, Gianluca Beltramini e Mattia Barni, ognuno dei quali porterà la propria proposta culinaria, arricchendo il menù con ricette innovative e tradizionali. Da segnalare anche la presenza di Andrea Zardini Lecedelli, che rappresenterà il Rifugio Socrepes, e di altri talentuosi professionisti del settore.

Piatti e vini da non perdere

Le prime anticipazioni culinarie

In attesa dell’evento, alcuni chef hanno svelato le loro ricette che delizieranno gli ospiti. Ad esempio, Waldemarro Leonetti del Ristorante Marcandole presenterà piatti come “Focaccia, tataki di ricciola, bufala affumicata, polvere di capperi” e “Tagliatella di seppia con pesto di pistacchi”. Queste proposte evidenziano non solo la creatività culinaria, ma anche l’impegno per ingredienti freschi e locali.

Mattia Barni, d’altro canto, farà assaporare il dessert “Ricordo d’infanzia: il riso e latte di mamma Rita”, un dolce che invita a riscoprire i sapori della tradizione. Ogni piatto sarà accompagnato da una selezione curata di vini provenienti da aziende prestigiose, come Champagne Laurent Perrier e Venissa, creando un abbinamento perfetto per ogni portata.

Un format di successo

Nel corso dei quindici anni della manifestazione, il Cortina Summer Party si è affermato come un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati di gastronomia e socialità. La formula dell’evento, basata sulla condivisione e sull’apprezzamento delle eccellenze culinarie locali, ha attirato un pubblico entusiasta e coinvolto.

La partecipazione di aziende vitivinicole e di beverage di alta qualità sottolinea l’importanza di abbinamenti eccellenti, che esaltano i piatti serviti dagli chef. Ogni edizione ha visto crescere il numero di partecipanti, rendendo il Cortina Summer Party un simbolo della ristorazione di alta gamma in alta montagna.

Il dress code e il premio all’outfit migliore

Un noto stile tirolese

In occasione del Cortina Summer Party, gli ospiti sono invitati a indossare abiti in perfetto stile tirolese. Questa scelta non solo aggiunge un elemento di autenticità all’evento, ma valorizza anche la cultura locale. La tradizione di premiare il miglior outfit maschile e femminile dopo l’evento rappresenta un ulteriore momento di divertimento e socializzazione, incoraggiando i partecipanti a esprimere il loro stile personale.

L’importanza della tradizione

L’attenzione al dress code riflette un profondo rispetto per la tradizione tirolese e l’identità culturale della regione. Questo elemento, unito all’aspetto gastronomico, contribuisce a fare dell’evento una vera celebrazione delle radici locali e della convivialità.

Il Cortina Summer Party 2024 si preannuncia come un’edizione da non perdere, promettendo di coniugare alta cucina, vino di qualità e un contesto d’eccezione. Con chef di fama e piatti straordinari, l’evento si conferma un grande punto di riferimento per l’entusiasmo gastronomico e il coinvolgimento culturale.