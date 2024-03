Cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta: ecco alcune idee

Pasqua e Pasquetta sono occasioni perfette per immergersi nell’arte, nella natura e nei sapori che Roma e i suoi dintorni hanno da offrire. Se stai pianificando il tuo weekend pasquale, ecco alcune proposte che potrebbero catturare la tua attenzione.

Installazione Marco Manzo a Santa Maria dei Miracoli Roma

Un’Esposizione di Opere dall’Alto Valore Artistico

L’installazione “Marco Manzo a Santa Maria dei Miracoli” offre un’esperienza unica agli amanti dell’arte. Organizzata da “Il Cigno GG Edizioni”, questa mostra presenta opere in marmo bianco di Carrara, tra cui testimonianze della violenza sulle donne esposte in precedenza alla Biennale di Venezia. Inoltre, saranno presentate opere inedite, inclusa la maestosa “Croce gloriosa dei miracoli”.

“Marco Manzo a Santa Maria dei Miracoli” è il titolo del percorso di installazioni, organizzato da “Il Cigno GG Edizioni”, allestito nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli (Piazza del Popolo, Roma) dal 21 marzo al 31 agosto 2024. Si tratta di un’installazione di altissimo valore artistico di opere in marmo bianco di Carrara, mani di donne e di uomini che testimoniano la violenza sulle donne (opere reduci dalla 58’ Esposizione internazionale d’arte, la Biennale di Venezia), più alcune opere inedite: la scultura in marmo bianco “La Maddalena pacificata”, la “Croce gloriosa dei miracoli”, che sarà acquisita nel patrimonio artistico della stessa chiesa. Una “Croce gloriosa dei miracoli” in formato monumentale, alta circa 4 metri, realizzata con tecnica e materiali misti, e due installazioni che raffigurano due mani, “Le mani della crocifissione”.

Van Gogh Experience: Un Viaggio nell’Arte e nell’Anima

Un’Immersiva Esplorazione nell’Universo di Van Gogh

Presso il Next Museum, è in corso la straordinaria “Van Gogh Experience”, una mostra multimediale che trasporta i visitatori nel mondo incantato delle opere del celebre pittore olandese. Attraverso la realtà virtuale, capolavori come “La notte stellata” e “I Girasoli” prendono vita, offrendo un’esperienza indimenticabile tra colori vibranti e paesaggi mozzafiato. Qui il sito della mostra.

Fai Colazione da Spiga d’Oro Bakery

Gusta i Sapori della Tradizione Pasquale

Per un’esperienza culinaria indimenticabile, recati al Forno Spiga d’Oro Bakery di Roma Sud e assapora la loro nuova colomba ai tre cioccolati, un delizioso twist sulla classica colomba pasquale. Con dolci tradizionali italiani e creazioni originali, questo forno è una tappa imperdibile per i buongustai.

Fai colazione da Spiga D’Oro Bakery, il forno migliore di Roma con la loro nuova colomba ai tre cioccolati. Il Forno Spiga d’Oro Bakery di Roma Sud celebra la Pasqua 2024 con il lancio della colomba ai tre cioccolati, una variante del dolce pasquale che prende ispirazione dall’iconica setteveli, caratterizzata da strati di cioccolato fondente, al latte e bianco. Questo nuovo twist sulla classica colomba permette al pastry chef Alessandro Mangione di rievocare l’essenza della pasticceria tradizionale, reinterpretando in modo innovativo il famoso dolce siciliano della torta setteveli.

Rafting alla Cascata delle Marmore

Avventura e Divertimento all’Aperto

Per gli amanti dell’avventura, il Rafting Marmore offre l’opportunità perfetta per trascorrere Pasqua e Pasquetta immersi nella natura, a soli un’ora da Roma. Con discese emozionanti lungo le rapide del fiume Nera e rilassanti passeggiate lungo le piscine naturali, questa è un’esperienza all’aria aperta da non perdere.

Il centro Rafting Marmore è lieto di annunciare la grande riapertura per la stagione 2024, offrendo un’opportunità unica per festeggiare Pasqua e Pasquetta avventurandosi nel rafting in tutta sicurezza, a soli un’ora di distanza da Roma.

Situato nel suggestivo scenario di Papigno, a due passi dalla maestosa Cascata delle Marmore, il centro Rafting Marmore è il punto di partenza per emozionanti discese in gommone lungo le rapide del fiume Nera. Quest’anno, ci concentreremo anche sul River Walking, un’esperienza rilassante e avvincente alla scoperta delle piscine naturali formate dal fiume.

Visita il Borgo delle Fragole a Nemi

Un Tuffo nella Tradizione e nei Sapori Locali

Nemi, uno dei borghi più belli d’Italia, accoglie i visitatori con la sua rinomata Sagra delle Fragole. Tra degustazioni gratuite lungo le sponde del lago, rievocazioni storiche e balli folcloristici, questa è un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione locali.

Un Viaggio nelle Tradizioni e nei Sapori di Nemi

Durante la Pasquetta, Nemi si trasforma in un vero e proprio spettacolo per i sensi, con la sua cucina tradizionale romana arricchita dalle deliziose fragole locali. I visitatori potranno assaporare primi piatti sfiziosi, secondi di cacciagione e dolci irresistibili, tutti preparati con cura e passione dai cuochi locali. Le fragole di Nemi, famose per il loro colore vivace e il sapore intenso, sono protagoniste indiscusse di questa festa gastronomica, utilizzate in una varietà di piatti e prodotti locali, tra cui dolci, liquori e persino birra.

Cosa Vedere a Nemi: Sculture e Opere d’Arte

Oltre alle delizie culinarie e alle tradizioni secolari, i visitatori potranno ammirare la splendida scultura in bronzo dell’artista internazionale Marco Manzo, inaugurata il 14 febbraio 2020. Questa opera d’arte è legata al mito delle lacrime di Venere e al simbolo delle fragoline di bosco, rappresentate con maestria dall’artista sopra una mano, mentre l’altra offre un’opportunità unica per esprimere un desiderio. Realizzata con la tecnica della cera persa e con il contributo della Regione Lazio, questa scultura è un omaggio alla poesia, alla lingua italiana e alle tradizioni del territorio.

Inoltre, non perdete l’occasione di ammirare la splendida statua di Gabriele D’Annunzio seduto su una panchina nel Borgo Antico, un’opera d’arte che attira l’attenzione dei residenti e dei turisti per la sua bellezza e il suo fascino unico.

IKONO: La Nuova Esperienza Immersiva nel Cuore di Roma

Un Viaggio Artistico senza Confini

Presso IKONO, situata nel cuore di Roma, i visitatori possono esplorare ambientazioni uniche e interattive, creando ricordi indimenticabili. Con esperienze come le “Terme Romane” e il “Light Painting”, IKONO offre un’esperienza artistica fuori dagli schemi, ideale per tutta la famiglia.

Se stai cercando modi unici per trascorrere il weekend pasquale, queste proposte offrono un’ampia gamma di esperienze da esplorare a Roma e nei suoi dintorni. Buona Pasqua e Pasquetta!