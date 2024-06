“Criminal Minds: Evolution, il ritorno della serie cult su Paramount+”: trama, cast e novità

La storica serie tv “Criminal Minds” torna in onda dopo due anni dall’ultimo episodio trasmesso da CBS, grazie ad un accordo tra ABC Studios e CBS Studios. Tuttavia, questa volta la serie si presenta in un formato e su una piattaforma diversa, con il titolo “Criminal Minds: Evolution”.

“Criminal Minds: Evolution”, la nuova stagione della serie cult

La creatrice della serie, Erica Messer, ha deciso di evolvere la serie originale spostandola su Paramount+, la piattaforma di streaming statunitense. La nuova stagione di “Criminal Minds: Evolution” vedrà il ritorno di gran parte dei vecchi personaggi, ma alle prese con un unico caso, rompendo così la formula procedurale che ha accompagnato la serie storicamente. Questa scelta rende la serie più coerente rispetto alla piattaforma di streaming che la diffonderà.

La trama di “Criminal Minds: Evolution”

La squadra dell’FBI si trova ad affrontare un caso molto complicato in “Criminal Minds: Evolution”. Un “UnSub”, interpretato da Zach Gilford, ha costruito una rete di serial killer durante i mesi di pandemia e, non appena il mondo ha riaperto, questi killer hanno iniziato ad agire. La squadra dovrà quindi capire come fermare questa rete di criminali, un omicidio alla volta.

Erica Messer ha chiarito che il tono della serie non cambierà rispetto al passato, nonostante il passaggio in streaming. Tuttavia, guardando gli episodi, si nota un’evoluzione rispetto alla trasmissione in streaming, con una maggiore compattezza e una riflessione sull’attualità e sulle vite dei vari personaggi, che in passato era “soffocata” dalle esigenze del procedurale. Inoltre, il caso unico ha reso tutto molto più coeso, dando un’urgenza di visione che nel procedurale è inevitabilmente più blanda.

Il cast di “Criminal Minds: Evolution” e l’assenza di Reid

In “Criminal Minds: Evolution” torneranno gran parte degli attori che hanno fatto parte della serie nell’ultima stagione, come Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster. Tuttavia, non ci saranno né Matthew Gray Gubler, storico interprete del geniale dottor Spencer Reid, né Daniel Henney, entrato nel cast nella stagione 13 come l’agente Matt Simmons.

Erica Messer ha spiegato a TvLine che le scrivanie dei due attori sono ancora lì, con le cose lasciate prima della pandemia, come è capitato un po’ a tutti. Per quanto riguarda la presenza degli attori, Messer ha spiegato che tutti hanno altri progetti, ma che c’è spazio per altri per tornare, visto che le riprese inizieranno ad agosto e finiranno a dicembre.

“Criminal Minds: Evolution” ha debuttato su Paramount+ negli USA il 24 novembre 2022, arrivando poi a gennaio 2023 su Disney+ in Italia. La seconda stagione di “Evolution”, diciassettesima in generale, debutterà il 6 giugno 2024 negli USA su Paramount+ e successivamente nei vari Disney+ nel mondo. Intanto, dal 2 giugno 2024 arriva in chiaro su Rai 4 la prima stagione.

In sintesi, “Criminal Minds: Evolution” si presenta come una nuova stagione della serie cult, con una trama più coesa e un’evoluzione rispetto alla trasmissione in streaming. Il cast vedrà il ritorno di gran parte dei vecchi personaggi, ma senza Matthew Gray Gubler e Daniel Henney. La serie debutterà su Paramount+ negli USA il 24 novembre 2022 e successivamente su Disney+ in Italia e nel mondo.