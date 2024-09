Crisi dell’approvvigionamento di adrenalina in Italia: allerta per i pazienti a rischio allergico

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Redazione

La difficoltà nell’approvvigionamento di farmaci essenziali continua a far discutere in Italia. Recentemente, approvvigionarsi di auto-iniettori di adrenalina, fondamentali per i pazienti a rischio di reazioni allergiche gravi, è diventato un problema significativo. Le difficoltà di reperimento si protrarranno fino alla prossima estate, mettendo a rischio la vita di molti. Questo articolo esplorerà la situazione attuale dell’approvvigionamento di adrenalina in Italia, le segnalazioni dei pazienti e le possibili alternative disponibili.

Il problema dell’approvvigionamento di adrenalina

L’assenza di auto-iniettori di adrenalina sul mercato ha sollevato un campanello d’allerta tra i professionisti del settore e i pazienti. Da diverse settimane, infatti, i cittadini italiani affetti da allergie gravi stanno lottando per trovare i dispositivi salvavita necessari per affrontare situazioni di emergenza. La Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e l’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri hanno messo in evidenza la gravità della situazione in diverse comunicazioni ufficiali.

L’auto-iniettore di adrenalina, in particolare il farmaco Chenpen, ha mostrato una viva carenza sul mercato. Questa formulazione, da 500 mcg, è cruciale per i pazienti che devono reagire prontamente in caso di shock anafilattico, una reazione allergica estremamente pericolosa che può verificarsi in pochi attimi. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha già confermato che la carenza non è causata da problemi di qualità o sicurezza del farmaco, ma è una questione di approvvigionamento. Per alleviare la situazione, è stata data autorizzazione per importare farmaci dall’estero, ma la soluzione rimane temporanea.

Segnalazioni e preoccupazioni dei pazienti

Le segnalazioni dei pazienti continuano ad aumentare, evidenziando un quadro di emergenza in costante evoluzione. Le società scientifiche attestano che la situazione sta diventando sempre più critica e non può essere ignorata. I pazienti affetti da condizioni allergiche sono spesso in preda all’incertezza e alla preoccupazione, costretti a vivere con la paura di non poter accedere ai farmaci salva-vita nei momenti cruciali.

Gabriele Cortellini, coordinatore della task force di Aaiito, e Vincenzo Patella, rappresentante della Siaaic, hanno espresso il loro allarme. La loro nota sottolinea quanto sia essenziale monitorare e gestire questa crisi prima che diventi ingestibile. È vitale che i portatori di allergie alimentari o farmaceutiche, in particolare, siano adeguatamente informati e supportati nei loro bisogni terapeutici. Questi pazienti devono essere in grado di accedere facilmente agli auto-iniettori di adrenalina, adottando un comportamento proattivo in caso di emergenze.

Possibili alternative in caso di emergenza

In vista della carenza di auto-iniettori, è fondamentale esplorare le alternative disponibili per garantire la salute e la sicurezza dei pazienti. Una delle opzioni contemplate è l’utilizzo dell’adrenalina in fiale. Tuttavia, questo approccio presenta delle sfide, dato che la somministrazione di adrenalina tramite fiale è più complessa rispetto all’uso degli auto-iniettori. Questo metodo richiede maggiore attenzione e competenza.

La task force creata dalle due società scientifiche è fondamentale per fornire indicazioni sui trattamenti sostitutivi, informando sia i medici sia i pazienti circa le opzioni disponibili. Le organizzazioni sono impegnate a sensibilizzare e educare i pazienti sull’importanza di avere sempre a disposizione il farmaco salvavita e su come utilizzare correttamente le alternative in caso di necessità.

La questione dell’approvvigionamento di adrenalina in Italia rimane sotto gli occhi di tutti, richiedendo un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire l’accesso a prodotti salvavita per chi ne ha bisogno.