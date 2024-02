Crisi Ferragnez: la verità di Marco Travaglio

Nella trasmissione Amori&Disaccordi, Marco Travaglio ha affrontato le voci che lo accostano alla crisi tra i Ferragnez. Durante il podcast Muschio Selvaggio, aveva sostenuto che Fedez attacca Selvaggia Lucarelli per aver trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi. La mancata replica di Fedez a queste affermazioni ha alimentato ulteriori speculazioni, ma Travaglio si è difeso da queste accuse, evidenziando come la vicenda sia legata allo scoop di Lucarelli sul passato di Chiara Ferragni.

L’amplificazione mediatica sul caso Ferragnez

Luca Sommi, conduttore di Amori&Disaccordi, ha introdotto il tema dei Ferragnez sottolineando il potere amplificatore dei social media. Le parole di Travaglio su Fedez e Lucarelli sono state al centro delle discussioni, soprattutto dopo la mancata replica del rapper. Anche Selvaggia Lucarelli ha sollevato polemiche sull’argomento, ma il co-conduttore del podcast, Mr. Marra, ha difeso la scelta di non censurare nessuno. Durante la trasmissione, Travaglio ha ribadito il suo punto di vista, respingendo l’idea che una separazione possa avvenire per motivi così superficiali, soprattutto considerando la presenza dei figli coinvolti.

La mancata reazione di Fedez e le riflessioni di Travaglio

Marco Travaglio ha espresso comprensione nei confronti di Fedez per non aver replicato alle accuse, sottolineando come possa essere consapevole delle implicazioni mediatiche della situazione. Ha chiarito che, secondo lui, la responsabilità non ricade su Selvaggia Lucarelli ma su Chiara Ferragni, figura di spicco nel mondo degli influencer. L’analisi di Travaglio si è concentrata sull’impatto delle azioni di Ferragni, svelate da Lucarelli, e ha evitato di commentare direttamente la crisi matrimoniale, rispettando la privacy dei diretti interessati. Anche Maurizio Belpietro ha offerto il suo punto di vista, equiparando i Ferragnez ai Kardashian italiani e sottolineando il lato pubblico del loro matrimonio e business.