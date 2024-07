Cruz e Pelayo: un accordo cruciale

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Intrighi e Complicazioni

Jana confida a Curro di aver trovato Ramona in una grotta nel bosco, manifestando preoccupazione per la sua salute mentale.

Cruz ordina a Pelayo di onorare l’accordo stabilito, che prevede il matrimonio di Catalina per allontanarla dalla Promessa. Nel frattempo, Jana confida a Curro di aver trovato Ramona in una grotta nel bosco, manifestando preoccupazione per la sua salute mentale. Candela vive momenti di ansia per non aver seguito Carlos, ma trova supporto e conforto in Simona, pronta ad aiutarla in ogni circostanza.

Sospetti e Rivelazioni

Lorenzo, Margarita e Alonso si riuniscono per firmare un contratto che ha subito delle modifiche autorizzate dal notaio.

Mauro si dedica all’abbinamento dei vini e confida a Pia di sospettare che Romulo stia pianificando di abbandonare la Promessa. Alonso informa Cruz che Manuel sta valutando di riprendere a volare, ma Cruz è determinato a farlo desistere da questa decisione. Nel frattempo, Feliciano e Teresa avvicinano sempre di più i loro destini, mentre Abel e Ramona si recano da quest’ultima per verificare le sue condizioni di salute, constatando problemi di memoria.

Conflitti e Tensioni

Petra, in un acceso litigio con Teresa, le intima di stare lontana da Feliciano, alimentando così nuove tensioni e intrighi all’interno della comunità.

Petra, in un acceso litigio con Teresa, le intima di stare lontana da Feliciano, alimentando così nuove tensioni e intrighi all’interno della comunità. I destini dei personaggi si intrecciano sempre di più, promettendo colpi di scena e svolte inaspettate. Non perdere neanche un dettaglio di questa avvincente vicenda sul nostro profilo Instagram.