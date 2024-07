Cuckoo: il trailer del film horror con Hunter Schafer e Dan Stevens

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un Resort Tranquillo o Nasconde un Oscuro Segreto?

Nei suggestivi paesaggi delle Alpi tedesche, Gretchen, una giovane americana, si trova costretta a trasferirsi in un resort gestito dal padre e dalla sua nuova famiglia. L’incontro con il signor König, superiore del padre, svela un interesse enigmatico verso Alma, la silenziosa sorellastra di Gretchen.

Un Tuffo nel Terrore: Il Trailer di Cuckoo

Il trailer di Cuckoo svela un’atmosfera densa di tensione e promette un’immersione in un’esperienza horror avvincente e disturbante. Il regista e sceneggiatore Tilman Singer, famoso per il suggestivo Luz, omaggia l’horror europeo degli anni ’80, influenze riscontrabili anche in Cuckoo.

Il Cast di Cuckoo: Talenti di Spicco

Il film vanta un cast di talenti affermati come Hunter Schafer, volto di Euphoria, Dan Stevens, noto per The Guest, Jessica Henwick, Martin Csokas, Mila Lieu, Greta Fernandez e Astrid Berges-Frisbey. Una combinazione di esperienza e freschezza per dare vita a un’esperienza unica.

Produzione da Brivido: Neon al Timone

Neon, dietro alla produzione esecutiva insieme a Tom Quinn, Emily Thomas e altri, si conferma protagonista nel panorama horror con titoli di successo come Immaculate e Longlegs. Cuckoo si candida come uno dei film horror più attesi del 2024, promettendo di catturare e spaventare gli spettatori con una trama avvincente e un’atmosfera angosciante.

Destinato a Diventare un Classico Moderno

Con una trama che promette sorprese e colpi di scena, Cuckoo si candida a diventare un’icona dell’horror contemporaneo. Seguite Mister Movie per restare aggiornati sul mondo del cinema e non perdete l’uscita di questo imperdibile tuffo nel terrore.