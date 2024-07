Curro Scopre un Segreto Scioccante: Alonso è suo Padre

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La trama de La Promessa si infittisce con rivelazioni sorprendenti: Curro, interpretato da Xavi Lock, apprende che il marchese Alonso de Lujan è suo padre tramite una lettera risalente agli anni passati, scritta da sua madre Dolores e nascosta da Ramona, interpretata da Inma Perez Quiros. Questa scoperta sconvolgente lascia Curro inizialmente sbalordito, tenendo segreto il legame familiare anche dalla sorella Jana Exposito, interpretata da Ana Garces.

Sospetti e Intrighi in Aumento: Cruz in Allarme

Il repentino interesse di Curro per Alonso e la sua repentina vicinanza al marchese destano sospetti in Cruz Ezquerdo, la dark lady interpretata da Eva Martin. La donna, preoccupata che Curro abbia scoperto la verità sulla sua paternità, confida i suoi timori a Petra Arcos, interpretata da Marga Martine. Cruz, determinata a mantenere il segreto nascosto, cerca disperatamente di evitare che Alonso venga a conoscenza della verità.

Strategie e Intrighi Familiari: Cruz Coinvolge Lorenzo

Per preservare il segreto, Cruz decide di coinvolgere il ‘cognato’ Lorenzo, interpretato da Guillermo Serrano, ignorante della parentela tra Alonso e Curro. In un’intensa conversazione, Cruz chiede a Lorenzo di allontanare Curro dalla tenuta, sotto il pretesto di garantirgli un’istruzione migliore in un collegio. Questo drastico tentativo di nascondere la verità getta ulteriore suspance sulla vicenda, portando allo scontro tra le dinamiche familiari e i segreti sepolti.

Il Conflitto in Aumento: Cosa Riserverà il Futuro?

La situazione si fa sempre più tesa mentre Cruz stringe il suo controllo su Lorenzo per evitare che il segreto venga svelato. Tuttavia, come reagirà Curro all’apparente tentativo di allontanarlo? Riuscirà Alonso a scoprire la verità nascosta dietro le manovre di Cruz? Con gli intrighi familiari che si intensificano, la trama de La Promessa promette emozioni e colpi di scena sempre più intensi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa coinvolgente serie di successo.